الأحد 16 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأهالى يتجمهرون حول محافظ الشرقية ويلتقطون الصور التذكارية معه (صور)

محافظ الشرقية أثناء
محافظ الشرقية أثناء صلاة العيد

تجمع اهالى مدينة الزقازيق، عقب أداء صلاة العيد حول محافظ الشرقية، عقب خروجه من مسجد الفتح بمدينة الزقازيق، لالتقاط الصور الذكارية معه.

وهنأ المحافظ أهالى الشرقية بالعيد، معربا عن سعادته بالتواجد بينهم، ومتمنيا ان يديم الله على مصر نعمة الامن والاستقرار.

ووسط حالة من البهجة، أدى أهالى محافظة الشرقية، صلاة عيد الأضحى المبارك، بالساحات المخصصة للصلاة، وبالمساجد الكبرى. 

وانطلقت تكبيرات العيد فى الشوارع وعبر مكبرات الصوت، لتسود حالة من الفرحة بين الأهالى والمصلين احتفالا بالعيد.

وبمسجد الفتح بمدينة الزقازيق، أدى الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وقيادات المحافظة الشعبية والتنفيذية والأمنية، صلاة عيد الأضحى، وذلك وسط حشود كبيرة من المصلين، باعتبار مسجد الفتح هو المسجد الرئيسى بمدينة الزقزيق.

وجاء ذلك وسط استنفار أمنى مكثف من قبل قوات الشرطة والأمن المركزى، والتى تم تكليفها بتأمين أماكن الصلاة والتجمعات، تحسبا لوقوع اى حالات طوارئ، وليسود جو من الأمان بين المواطنين المتوافدين على الصلاة.

وبمسجد الفتح احتشد المئات من أهالى محافظة الشرقية، وبعذ الطلاب الوافدين من دول أخرى، ليشاركوا أهالى الشرقية فى احتفالات العيد والصلاة.

وقام ممثلو الأحزاب السياسية والنواب بتوزيع الحلوى والشكولاتة والعصير على الأطفال والأهالى الحاضرين لآداء الصلاة.

وكثفت الأجهزة التنفيذية حملاتها اليومية لرفع مستوى النظافة والتجميل، وذلك في إطار استعدادات المحافظة للاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

وكثفت الأجهزة التنفيذية حملاتها اليومية لرفع مستوى النظافة والتجميل، وذلك في إطار استعدادات المحافظة للاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات والباعة الجائلين من الشوارع والطرق العامة خاصة بمحيط المساجد والساحات المخصصة لأداء صلاة العيد.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد أصدر الكتاب الدوري رقم 6 لسنة 2024 م برفع درجة الاستعداد القصوى بالقطاعات الخدمية والتنفيذية بنطاق دائرة المحافظة، استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك وحرصًا على تقديم كافة الخدمات العامة لجموع المواطنين، وتوفير سبل الراحة والطمأنينة لهم خلال أيام العيد.

محافظ الشرقية أثناء صلاة العيد
محافظ الشرقية أثناء صلاة العيد
الأهالى يتجمهرون حول محافظ الشرقية ويلتقطون الصور التذكارية معه
الأهالى يتجمهرون حول محافظ الشرقية ويلتقطون الصور التذكارية معه
الأهالى يتجمهرون حول محافظ الشرقية ويلتقطون الصور التذكارية معه
الأهالى يتجمهرون حول محافظ الشرقية ويلتقطون الصور التذكارية معه
صلاة العيد محافظ الشرقية صور تذكارية اهالي الشرقية مدينة الزقازيق

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