بالونات بعلم فلسطين.. الآلاف من المصليين فى ساحة صلاة العيد بسيدى بشر

أدى الآلاف من المصليين صلاة عيد الأضحى المبارك، بساحة صلاة سيدي بشر شرق الإسكندرية، والتي ضمت كافة الأعمار في أجواء مبهجة.

ومع الفرحة بالعيد وتجمع الأسر والعائلات والأصدقاء تجملت منصة المصلى بالبلونات والتي تم تصميمها بألوان علم فلسطين، تضامنًا من غزة خلال تلك الأيام المبارك.

وحرص الشباب والأطفال على ألتقاط الصور التذكارية في ساحة الصلاة حاملين الهدايا والبالونات التي تعبر عن فرحة العيد.

وكانت قد أكدت مديرية أوقاف الإسكندرية، أن جميع المساجد والساحات تم إعدادها وتهيئتها لاستقبال ضيوف الرحمن والمواطنين في 11إدارة فرعية، في كافة أنحاء الإسكندرية لأداء صلاة عيد الأضحى.

وقال الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، إنه تم تجهيز عدد 531 ساحة بالمحافظة بالإضافة إلى المساجد الجامعة، حيث تم حصر كافة الساحات التي تستقبل المصليين، والانتهاء كافة التجهيزات لاستقبال ضيوف الرحمن.

وأضاف ل" الدستور" إلى أنه تم تخصيص لكل ساحة إمام اساسيًا وآخر احتياطيًا لصلاة العيد وأداء الخطبة في كل ساحة للصلاة بخلاف المساجد، مشيرًا إلى انعقاد غرفة عمليات رئيسية بالمديرية بالإضافة إلى غرف العمليات الفرعية بالإدارات لمتابعة كافة المساجد والساحات حتى الانتهاء من صلاة العيد.



واعلنت محافظة الإسكندرية رفع درجة الاستعدادات القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والقطاعات والمديريات والمرافق الخدمية.

وكلف محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بشن جولات مفاجئة على القطاعات الخدمية، والتواجد الميداني على مدار الساعة للتعامل الفوري مع أي مشكلات طارئة، مشددًا على استمرار الاستعدادات القصوى بجميع القطاعات خلال أيام العيد.

ووجه المحافظ بتكثيف حملات النظافة بالشوارع والميادين، ورفع كفاءة الحدائق، ورفع كفاءة المساجد، بالإضافة إلى تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات والتصدي لأي محاولات للبناء المخالف وإزالتها في المهد، محذرًا بعدم التهاون واتخاذ إجراءات رادعة تجاه المخالفين.

مصلي العيد صلاة العيد في سيدى بشر بالإسكندرية

مصلي العيد صلاة العيد في سيدى بشر بالإسكندرية

مصلي العيد صلاة العيد في سيدى بشر بالإسكندرية

مصلي العيد صلاة العيد في سيدى بشر بالإسكندرية

مصلي العيد صلاة العيد في سيدى بشر بالإسكندرية