الأحد 16 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أهالى مطروح يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك فى الشوارع

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أدى أهالي محافظة مطروح، منذ قليل، صلاة عيد الأضحي المبارك، وسط إقبال كبير من الأهالي والأطفال، حيث رصدت "الدستور" صلاة العيد بالمسجد الكبير بوسط مدينة مرسى مطروح.  

وعقب امتلاء المسجد الكبير وساحته بالمواطنين، قام الأهالي بالصلاة علي الارصفة والشوارع المحيطة بالمسجد. 

وكانت قد أنهت محافظة مطروح استعداداتها لاستقبال عيد الأضحي المبارك، حيث تم رفع درجه الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الخدمية وعقد غرفة العمليات الرئيسية وربطها بغرف العمليات الفرعية بمراكز المدن والتنسيق، مع مركز السيطرة والطوارىء لتلقي شكاوي المواطنين ان وجدت وسرعه حلها علي الفور. 

وأوضح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أنه تم تجهيز المجازر الحكومية لفتحها أمام المواطنين بالمجان وإلغاء الإجازات لأطباء المجازر لاستقبال الأضاحي من المواطنين طوال أيام العيد؛ للحفاظ على البيئة والتأكد من سلامة اللحوم وخلوها من الأمراض والتشديد على المواطنين بالالتزام بالضوابط والإجراءات، موجها برفع مخلفات المجازر أول بأول حفاظا على البيئة والصحة العامة.

وأضاف أنه تم رفع حالة الاستعداد القصوي بجميع المستشفيات وإلغاء الإجازات وتوفير كافة المستلزمات الطبية  وأكياس الدم بجميع الفصائل، وتواجد التخصصات الطبية وفرق التمريض طوال أيام العيد، لاستقبال أي حالات مرضية او طارئة، وكذلك توافر كافة الأمصال واللقاحات الوقائية والتأكد من جاهزية خزانات الأكسجين، وعمل الصيانة الدورية لها ووجود الأكسجين الكافي لحالات الطوارئ مؤكدا علي تشديد الرقابة على منافذ بيع اللحوم المصنعة، والمجمدة، ومحال الجزارة والتأكد من استيفائهم للاشتراطات الصحية والتزامهم بالممارسات الصحية اثناء تداول الأغذية. 

وأشار إلى أن  مديرية الأوقاف خصصت بمطروح  ٢٩٥ ساحة ومسجدًا، ذات خطيب وإمام من الأوقاف، مقسمين  "٢٣ ساحة، و٢٧٢ مسجد"، لإقامة صلاة العيد على مستوى مدن ومراكز المحافظة، موجها بتوفير التأمين اللازم للمساجد والساحات لاستقبال المصلين، مؤكدا علي تكثيف  حملات التفتيش على الأسواق بمشاركة كافة الجهات المعنية من الطب البيطري والصحة والتموين والسياحة، بالإضافة إلى تأمين واستقرار التيار الكهربي وضخ مياه الشرب للمواطنين خلال أيام العيد.

وأكد محافظ مطروح على توفير كافة احتياجات المواطنين خلال أيام عيد الأضحى، من السلع الأساسية  والمواد الغذائية، وعلى رأسها اللحوم وزيادة حصة مجمع المخابز والبوتاجاز والغاز والمواد البترولية من السولار والبنزين  المخصصة للمحافظة لتلبية احتياجات المواطنين ومواجهة زيادة الاستهلاك المتوقعة مع زيادة الإقبال السياحي وتوافد الكثير من المصطافين على المحافظة خلال إجازة العيد.

أهالى مطروح يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك فى الشوارع
أهالى مطروح يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك فى الشوارع
أهالى مطروح يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك فى الشوارع
أهالى مطروح يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك فى الشوارع
أهالى مطروح يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك فى الشوارع
أهالى مطروح يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك فى الشوارع
أهالى مطروح يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك فى الشوارع
أهالى مطروح يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك فى الشوارع
أهالى مطروح يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك فى الشوارع
أهالى مطروح يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك فى الشوارع
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