الأحد 16 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توزيع بالونات وشيكولاتة على أهالى دمياط احتفالا بعيد الأضحى

ميدان السآعة بدمياط
ميدان السآعة بدمياط

شهد ميدان الساعة في محافظة  دمياط تجمهر الآلاف من الأهالي للاحتفال بأول أيام عيد الاضحى عقب انتهاء صلاة العيد حيث شهد ميدان الساعة لدمياط توزيع البالونات والحلوى على الأهالي والأطفال وسط الأغاني الشعبية والاحتفالية.
 

كما قام أعضاء وفرق الهلال الأحمر المصري في دمياط بتأمين الاحتفالات في ميدان الساعة في دمياط.

 

وقدم كل من  الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط  الجديدة، والدكتور أسامة التابعى حفيلة رئيس مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة، التهنئة لسكان مدينة دمياط الجديدة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ، بعد أن أدى سكان ورواد المدينة بأداء  شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك  بساحة الحديقة المركزية بالمدينة.

 

وأضاف الدكتور أسامة حفيلة رئيس مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة  ، أنه وبالتنسيق مع الإدارات المعنية بالجهاز،  تم  إعداد وتجهيز مصلى العيد بالحديقة المركزية حتى يكون جاهزا لإستقبال سكان المدينة وروادها ، كما تم تسيير سيارات مجلس الأمناء بالمجان لنقل سكان المدينة من جميع أحياء المدينة للحديقة المركزية لإقامة شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك.

وفى السياق ذاته أعلن الدكتور مهندس محمد خلف الله ، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة ، بأنه تم تشكيل مجموعة عمل تحت إشرافه تضمنت كلاً من ، نائب رئيس الجهاز ومعاونى رئيس الجهاز ومديرى الإدارات والمهندسين والمختصين من الإدارات المعنيةبالجهاز  ، إستعدادا ً لإستقبال المواطنين فى عطلة "عيد الأضحى" المبارك وإظهار جمال الأحياء بالشكل الحضارى والجمالى ، لإستدامة الخدمات بالمدينة.


تلقت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تقريرًا حول خطة إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة للتأمين الطبى خلال عيد الأضحى المبارك، وذلك فى إطار استعدادات المحافظة لاستقبال العيد ، حيث سيتم إطلاق عيادة طبية متنقلة ستتمركز بميدان الساعة بمدينة دمياط، فى الفترة من ١٧ يونيو حتى ٢٠ يونيو الجارى وذلك من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الثامنة مساءًا ، وستقدم خدمات الكشف والعلاج وخدمات الطوارئ بالمجان .توزيع بالونات وشيكولاتة على أهالى دمياط احتفالا بعيد الأضحى 

توزيع بالونات وشيكولاتة على أهالى دمياط احتفالا بعيد الأضحى 
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