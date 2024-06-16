الأحد 16 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ بنى سويف يؤدى صلاة عيد الأضحى بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز

صلاة عيد الأضحى بساحة
صلاة عيد الأضحى بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز بمحافظ بنى سويف

حرص الدكتور محمد هاني غنيم  محافظ بنى سويف، على تقديم التهنئة لأبناء وأهالي وقيادات بني سويف، بعيد الأضحى المبارك، داعيًا المولى عزوجل أن يعيده على  الشعب المصري العظيم بكل الخير واليمن والبركات، متمنيا لهم التوفيق وأيام عيد سعيدة عليهم وعلى كل الأهالي في جميع ربوع مصرنا الغالية، وأن تكون هذه المناسبة السعيدة دفعة جديدة نحو رخاء وتقدم الوطن، وأن يحفظ وطننا، لاستكمال مسيرة  التنمية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك عقب أداء شعائر صلاة عيد الأضحى بساحة مسجد عمربن عبدالعزيز بمدينة بني سويف، بحضور اللواء أسامة حلمي مساعد  وزير الداخلية مدير الأمن، واللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، والعميد أركان حرب محمد سميرالمستشار العسكري للمحافظة، وهاني الجويلي رئيس المدينة ، المستشار أحمد عباس رئيس مجلس إدارة المسجد ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية ،حيث أمّ المصلين  الشيخ سعيد عبد الواحد مدير الدعوة بمديرية الأوقاف، فيما ألقى الخطبة وكيل وزارة الأوقاف  فضيلة الدكتور عبد الرحمن نصر نصار.

وفي خطبة الصلاة أشار وكيل الأوقاف إلى أن الأعياد مواسم خير وبركة، تفرح فيها النفوس وتبتهج بها الأفئدة ،حيث يفرح حُجاج بيت الله بأداء مناسك الفريضة، بعد أن أتم الله عليهم نعمته بالطواف بالبيت الحرام، والسعي والوقوف بعرفة ، حيث التعرض للبركات والرحمات، كما يفرح المسلمون في شتى بقاع الدنيا بذبح الأضاحي تقربًا إلى الله، وإدخالًا للسرور على الفقراء والمحتاجين.

وأضاف وكيل الأوقاف، أن الأضحية شعيرة عظيمة من شعائر الله يجب تعظيمها بنص القرآن الكريم، وهي من القرابين التي عرفتها البشرية منذ عهد سيدنا آدم عليه السلام حينما قربا ابناه قربانين فتُقبل من أحدهما ولم يتقبل من الأخر، لافتا إلى التغيرات التي طرأت على القربان أو الأضحية  إلى أن جاء الإسلام ونظم عملية الأضاحي، والتي تكون لغرضين الأول أنها  قد تكون  عقوبة وكفارة  لمخالفة ،مثل ما يفتدي بها الحاج من هدي لجبر بعض التقصير أو الخلل في أداء شعائر الفريضة ، وإما أن تكون شكر لله مثل ما يقام من عقيقة للمولود  ونحوها، وفيها من المكاسب والعوائد من توسعة علي النفس والأهل، وإكرام الجيران والأقارب والأصدقاء، والتصدق علي الفقراء والمساكين،وقد خصص لها المولى عزوجل سورة كاملة من طوال سور القرآن الكريم ، وهي سورة الأنعام، التي نظمت أساليب وطرق الأضاحي ونبذت كل ما يخالف هدى الإسلام وسنة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم.

جدير بالذكر أن مديرية الأوقاف قد أنهت استعداداتها  بتخصيص 148ساحة من الساحات لأداء شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك على مستوى  بمختلف مراكز ومدن  المحافظة،وتجهيز نحو 300 من الخطباء والأئمة لكل ساحة  (أساسي واحتياطي).

صلاة عيد الأضحى بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز بمحافظ بنى سويف
صلاة عيد الأضحى بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز بمحافظ بنى سويف
صلاة عيد الأضحى بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز بمحافظ بنى سويف
صلاة عيد الأضحى بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز بمحافظ بنى سويف
صلاة عيد الأضحى بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز بمحافظ بنى سويف
صلاة عيد الأضحى بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز بمحافظ بنى سويف
صلاة عيد الأضحى بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز بمحافظ بنى سويف
صلاة عيد الأضحى بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز بمحافظ بنى سويف
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