بدء عرض فيلم "اللعب مع العيال" بسينما الشعب فى كفر الشيخ

أعلنت ثقافة كفر الشيخ، أنه سيتم عرض فيلم "اللعب مع العيال" بدء من اليوم الأحد أول أيام عيد الأضحي المبارك بسينما الشعب، وذلك بأقل سعر تذكرة في مصر وحفلات من 10 صباحًا إلى 2 صباح اليوم التالي، وتبلغ سعر التذكرة 40 جنيهًا.

تفاصيل فيلم "اللعب مع العيال"

وفيلم اللعب مع العيال يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، من بينهم محمد إمام، وباسم سمرة، وأسماء جلال، ودينا، ويزو، ومصطفى غريب، من تأليف وإخراج شريف عرفة.

ينافس فيلم اللعب مع العيال في دور العرض السينمائية بجانب فيلم "ولاد رزق 3"، وعصابة الماكس وأهل الكهف.

جاء فيلم اللعب مع العيال، بطولة محمد إمام، أسماء جلال، ويزو، في المركز الثاني إذ جمع أول أمس الخميس مليون جنية في شباك تذاكر دور العرض السينمائي.

وكان محمد إمام، روج لأجدد أعمال السينمائية، فيلم اللعب مع العيال، والذي انطلق عرضه لينافس ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المبارك 2024.

ونشر محمد إمام، صورة من كواليس تصوير فيلم اللعب مع العيال، عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، معلقًا:" توكلنا على الله، اللعب مع العيال ابتداءً من بعد الخميس 13 يونيو، بجميع السينمات في مصر والوطن العربي".

تدور أحداث اللعب مع العيال في إطار من كوميدي، حول مدرس التاريخ (علام) والذي يجسده محمد إمام، يُنقل إلى أحد المدارس بمنطقة صحراوية، فيواجه العديد من العقبات التي لم تكن في الحسبان.

ويجسد الفنان محمد إمام خلال الفيلم شخصية علام وهو مدرس تاريخ، تدفعه الظروف للانتقال للعمل مع البدو في الصحراء ليواجه العديد من المفارقات الكوميدية، وجرى تصويره في 5 محافظات وهي القاهرة، مرسى مطروح، دمياط، جنوب سيناء، البحر الأحمر.