أدى الآلاف من المواطنين داخل جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة صلاة عيد الأضحى المبارك، داخل الساحات والمساجد وذلك وسط حالة من البهجة والسرور، احتفالًا بقدوم عيد الأضحى المبارك.

صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد التوبة بمدينة دمنهور

كما أدى اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام بمحافظة البحيرة صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد التوبة بمدينة دمنهور وذلك بحضور كامل غطاس، السكرتير العام المساعد، والعميد أركان حرب أمجد البنا، المستشار العسكري، ومحمد كجك، رئيس مركز ومدينة دمنهور، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية والأمنية والدينية بالمحافظة، ورجال الدين الإسلامي بالأوقاف والأزهر والوعظ وحشد كبير من المصلين من أبناء مدينة دمنهور والمناطق المجاورة.

فرحة العيد وأهمية صلة الأرحام وإشاعة السعادة

وعقب انتهاء الصلاة قام الدكتور محمد أبوحطب وكيل وزارة الأوقاف، تحدث فيها عن فرحة العيد وأهمية صلة الأرحام وإشاعة السعادة والبهجة في قلوب الآخرين خلال هذه المناسبة السعيدة.

وأضاف الشيخ محمد أبوحطب، أنه لا شكَّ أنّ الأعيادَ فرصةٌ عظيمةٌ لتقويةِ الروابطِ الاجتماعيةِ بينَ الأقاربِ والأرحامِ، والناسِ جميعًا، ونشرِ المودةِ والرحمةِ والأخوةِ، وتقويةِ الصلاتِ وتفريجِ الكرباتِ.

وتتقدم محافظة البحيرة وقياداتها التنفيذية للرئيس عبد الفتاح السيسي وجميع مواطني وأبناء المحافظة بأخلص الأمنيات وأرق التهاني القلبية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيين المولى عز وجل أن يمن على مصرنا الغالية بالأمن والأمان والخير واليمن والبركات فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك بالساحات والمساجد فى البحيرة

الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك بالساحات والمساجد فى البحيرة

الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك بالساحات والمساجد فى البحيرة

الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك بالساحات والمساجد فى البحيرة

الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك بالساحات والمساجد فى البحيرة

الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك بالساحات والمساجد فى البحيرة

الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك بالساحات والمساجد فى البحيرة

الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك بالساحات والمساجد فى البحيرة