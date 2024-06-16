الأحد 16 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك بالساحات والمساجد فى البحيرة

صلاة عيد الأضحى
صلاة عيد الأضحى المبارك فى البحيرة

أدى الآلاف من المواطنين داخل جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة صلاة عيد الأضحى المبارك، داخل الساحات والمساجد وذلك وسط حالة من البهجة والسرور، احتفالًا بقدوم عيد الأضحى المبارك.

صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد التوبة بمدينة دمنهور

كما أدى اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام بمحافظة البحيرة صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد التوبة بمدينة دمنهور وذلك بحضور كامل غطاس، السكرتير العام المساعد، والعميد أركان حرب أمجد البنا، المستشار العسكري، ومحمد كجك، رئيس مركز ومدينة دمنهور، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية والأمنية والدينية بالمحافظة، ورجال الدين الإسلامي بالأوقاف والأزهر والوعظ وحشد كبير من المصلين من أبناء مدينة دمنهور والمناطق المجاورة.

فرحة العيد وأهمية صلة الأرحام وإشاعة السعادة

وعقب انتهاء الصلاة قام الدكتور محمد أبوحطب وكيل وزارة الأوقاف، تحدث فيها عن فرحة العيد وأهمية صلة الأرحام وإشاعة السعادة والبهجة في قلوب الآخرين خلال هذه المناسبة السعيدة.

وأضاف الشيخ محمد أبوحطب، أنه لا شكَّ أنّ الأعيادَ فرصةٌ عظيمةٌ لتقويةِ الروابطِ الاجتماعيةِ بينَ الأقاربِ والأرحامِ، والناسِ جميعًا، ونشرِ المودةِ والرحمةِ والأخوةِ، وتقويةِ الصلاتِ وتفريجِ الكرباتِ.

وتتقدم محافظة البحيرة وقياداتها التنفيذية للرئيس عبد الفتاح السيسي  وجميع مواطني وأبناء المحافظة بأخلص الأمنيات وأرق التهاني القلبية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيين المولى عز وجل أن يمن على مصرنا الغالية بالأمن والأمان والخير واليمن والبركات فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك بالساحات والمساجد فى البحيرة 
الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك بالساحات والمساجد فى البحيرة 
الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك بالساحات والمساجد فى البحيرة 
الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك بالساحات والمساجد فى البحيرة 
الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك بالساحات والمساجد فى البحيرة 
الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك بالساحات والمساجد فى البحيرة 
الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك بالساحات والمساجد فى البحيرة 
الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك بالساحات والمساجد فى البحيرة 
الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك بالساحات والمساجد فى البحيرة 
عيد الأضحى المبارك دمنهور الدلنجات صلاة عيد الأضحى كوم حمادة

مواد متعلقة

175 ساحة لإقامة صلاة عيد الأضحى فى البحيرة

عروض أفلام العيد وأسعار التذاكر في سينما الشعب بالبحيرة

بتكلفة 14 مليون جنيه.. افتتاح 5 مساجد جديدة بمركزى أبوالمطامير وبدر

معرض ملابس لدعم 300 أسرة بمركز أبو المطامير في البحيرة

توفير السلع الاستهلاكية ووقف الإجازات.. تفاصيل استعدادات "تموين البحيرة" لاستقبال عيد الأضحى

الحق التنسيق.. تنسيق مدارس التمريض محافظة البحيرة وشروط الالتحاق بها

قبل فرحه بأسبوع.. غرق صياد فى بحر إدكو بالبحيرة

الآن.. تنسيق الثانوية العامة 2024 في محافظة البحيرة

الأكثر قراءة

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 فى مدن ومحافظات مصر

نتنياهو عن مقتل 8 جنود فى كمين بقطاع غزة: "دفعنا ثمنا ينفطر القلب له"

العيد الكبير.. موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في محافظة قنا

صور تهنئة عيد الأضحى 2024 وعبارات المعايدة

مواعيد الصلاة اليوم الأحد 16 يونيو 2024 وموعد صلاة العيد فى محافظات مصر

عاجل.. إحاطة مهمة من القنصلية المصرية فى جدة بشأن فقدان الاتصال بحجاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

طه حسين.. التعليم والثقافة الآن

ماجد حبته

.. ولا هتاف فى الحج

لواء.حمدى البطران

العيد فى قصر الخديو

د. منى حلمى

العيد وبناء الانسان المصرى

حسين دعسة

5 قضايا لأزمات تزلزل العالم فى G7

علي سعدة

أطول إجازة فى مصر

صفاء النجار

دعانى لبيته «4»

ماجد حبته

مصر الخضراء والأكثر اخضرارًا

صور

حجاج بيت الله الحرام يقفون بعرفة فى يوم الحج الأكبر

لقطات من مباراة الزمالك وسيراميكا كيلوباترا

أحمد فهمى وأوس أوس.. نجوم "عصابة الماكس" يحتفلون بالعرض الخاص

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ253 للعدوان.. شهداء وإصابات بالعشرات والجوع ينتشر بشكل خطير شمال غزة

إسرائيل تقصف غزة مع تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية

لن نكون الحزام الأمنى.. سكان المستوطنات على الحدود مع لبنان يتظاهرون غدًا