آلاف المواطنين يؤدون صلاة عيد الأضحى بالساحات والمساجد فى المنيا.. (صور)

أدى الآلاف من أهالي محافظة المنيا صلاة عيد الأضحي المبارك بالمساجد والساحات الكبرى، وشهدت الشوارع المحيطة بالمساجد افتراش المواطنين أرضيتها لإداء الصلاة، وسط حالة من الفرحة والسعادة، خاصة من الأطفال والشباب الذين سهروا ورفضوا النوم حتى موعد الصلاة.

وشهد مسجد سيدي أحمد الفولي أكبر وأشهر مساجد مدينة المنيا بكورنيش النيل، توافد الآلاف من الشيوخ والشباب والأطفال والسيدات، حيث أمتلأ المسجد والشوارع المحيطة به من المصلين، كما ازدحمت ساحة مدرسة الفريق صفي الدين أبو شناف بآلاف المصلين، حيث أدت القيادات التنفيذية والأمنية صلاة العيد بساحة المدرسة مع المواطنين.

وكانت مديرية الأوقاف بمحافظة المنيا قد أعلنت عن تخصيص 196 ساحة لإداء صلاة عيد الأضحي المبارك مع فتح المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة لأداء الصلاة بتوفير الأئمة ممن يشهد لهم بالاعتدال لأداء صلاة العيد وفق التعليمات الواردة من وزارة الأوقاف.

وعقب انتهاء صلاة العيد انطلق عدد كبير من المواطنين لذبح الأضاحي وتوزيعها، بينما انطلق الشباب والأطفال إلى كورنيش النيل، حيث الهواء الطلق والمساحات الخضراء بجانب ألعاب الملاهي مثل المراجيح وغيرها، بينما قام البعض بامتطاء الأحصنة والتقاط الصور التذكارية.

الألاف يؤدون صلاة عيد الأضحي المبارك في ساحات المنيا

الألاف يؤدون صلاة عيد الأضحي المبارك في ساحات المنيا