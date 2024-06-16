الأحد 16 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حدائق كفر الشيخ تستقبل آلاف المواطنين بعد ذبح الأضاحى مجانا فى أول أيام العيد

حدائق كفر الشيخ
حدائق كفر الشيخ

شهدت الحدائق والمنتزهات العامة بمحافظة كفر الشيخ إقبالا كبيرا من قبل المواطنين للاحتفال بأول أيام عيد الأضحى، ويأتي ذلك عقب أداء صلاة العيد في 385 ساحة منتشرة في ربوع المحافظة وذبح الأضاحي بالمجازر الحكومية مجانا وبدون رسوم.

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وفتحت المجازر على مستوى المحافظة أبوابها للمواطنين من أجل ذبح أضاحي المواطنين والجمعيات الأهلية والفحوصات البيطرية بالمجان "بدون رسوم"، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار حرص المحافظة على توفير سبل الراحة للمواطنين، وتخفيف الأعباء المالية عليهم، وضمان سلامة اللحوم من خلال الذبح في المجازر، تحت إشراف الأطباء البيطريين.

 

  • أهالي محافظة كفر الشيخ يتوافدون على الحدائق والمنتزهات

و توافد الآلاف من أهالى كفر الشيخ على الحدائق والمتنزهات بمدن المحافظة، خاصة حديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ وحديقة الحيوانات وحديقة الأسرة والطفولة بدسوق وحديقة العائلات بمدينة فوه وحدائق مطوبس وقناطر أدفينا، وحدائق الحامول، وعدد من المتنزهات، لقضاء اليوم الاول من أيام عيد الأضحى

 

  • إقبال كبير علي مصيف بلطيم في أول أيام العيد

وشهد مصيف بلطيم  إقبالا كبيرا من قبل المواطنين هربا من حرارة الجو في أول أيام العيد، إذ أكد هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، أنه قد تم نشر 100 فرد إنقاذ علي شواطئ المصيف ال 6 كما يتواجد علي الشواطئ أيضا  متوسيكل مائي  و عدد 3 لانش بحري، كما تم التنسيق مع هيئة الاسعاف بكفر الشيخ بدعم المدينة ب 5 سيارات اسعاف خلال اجازة العيد لاستخدامها في حالات الطوارئ.

وأكد رئيس المصيف أنه أيضا قد تم التنسيق مع مديرية التموين بكفر الشيخ بإستمرار متابعة الاسواق والمخابز وزيادة الحملات علي المحلات والمطاعم والتاكد من جودة المعروض بالمحلات والمطاعم واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للمخالفين.

عيد الأضحى ذبح الأضاحى حدائق كفرالشيخ مصيف بلطيم محافظة كفر الشيخ

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