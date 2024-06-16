"بلالين و ورود".. أهالى الدقهلية يحتفلون بعيد الأضحى المبارك

شهدت محافظة الدقهلية احتفالات كبرى بحلول عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال إطلاق ساحات الصلاة البلالين وتوزيع الهدايا والعصائر والزهور على المواطنين بالتنسيق بين المحافظة وسط فرحة كبيرة من الأهالي.

ويعيش أهالى الدقهلية فرحة كبيرة بليلة عيد الأضحى المبارك بالتزامن مع فرش ساحات صلاة العيد فى قرى ومدن المحافظة المختلفة، وتعليق الزينة والبلالين، وترديد تهليلات وتكبيرات العيد فى المساجد بحضور الأهالى والأطفال ومعايشة لمظاهر البهجة والسعادة.

وقدم البعض الهدايا للأطفال بعد حرص الأسر على اصطحاب أطفالهم معهم لصلاة العيد، في الوقت الذي كست فيه البالونات المشهد، وسط فرحة عارمة من المصلين والأطفال.

وقال محمود فريد أحد أهالى مدينة المنصورة، إن الشوارع مليئة بالأجواء المبهجة وفرحة عارمة من الأطفال بالألعاب والبلالين.

وأكدت إسراء السيد طالبة فى جامعة المنصورة، أن العيد بالنسبة لها هو مشاركه الأهالي الاحتفال في الشارع وسط أجواء مليئة بالبهجة والفرح.

كما وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية برفع حالة الطوارئ داخل كافة المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى المحافظة مع إلغاء الإجازات للعاملين فيها، وضرورة التنسيق مع مرفق الإسعاف لتوفير سيارات الإسعاف بالقرب من أماكن التجمعات والمتنزهات العامة للتدخل السريع ومواجهة الحالات الطارئة، فضلاً عن تكثيف حملات الرقابة على الأغذية بمختلف المراكز والمدن والتجمعات والحدائق العامة.

أهالى الدقهلية يحتفلون بعيد الأضحى المبارك