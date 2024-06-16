الأحد 16 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الآلاف من أهالى قنا يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك فى المساجد والساحات

صلاة العيد بقنا
صلاة العيد بقنا

أدى الآلاف من أهالي محافظة قنا، اليوم الأحد، صلاة عيد الفطر المبارك، وذلك في ٣٢٠٨ مساجد و100 ساحة، تم تخصيصهم لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك في جميع أنحاء قرى ونجوع ومدن ومراكز محافظة قنا المختلفة.

وارتدى أهالي محافظة قنا، الجلباب الصعيدي الأبيض منذ الساعات الأولي للصباح، حيث بدأت تكبيرات صلاة عيد الأضحى المبارك مبكرًا عقب الانتهاء من أداء صلاة الفجر.

وسادت حالة من الفرحة على المواطنين في جميع أنحاء محافظة قنا خلال أداء صلاة العيد، ووزع العديد منهم الحلوى والأرز بلبن والبلح عقب الانتهاء من أداء صلاة العيد. .

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