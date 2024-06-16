الأحد 16 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فيديو.. صلاة عيد الأضحى بمسجد السيدة زينب

جانب من الصلاة
جانب من الصلاة

أدى الآلاف من المصليين صلاة عيد الأضحى المبارك من مسجد السيدة زينب رضى الله عنها، حيث أم المصلون الدكتور أحمد عصام الدين فرحات، إمام وخطيب والمسجد.

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وحضر صلاة العيد بالمسجد الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني، بوزارة الأوقاف، وعبد الحميد عمر، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير الأوقاف السابق.

وقرأ القرآن القارئ الشيخ، هاني الحسيني، ومن ناحيته قال الدكتور أحمد عصام، إمام وخطيب المسجد إن الأعياد أيام خير وبركة ومواسم فرحة وبهجة، حيث تتلاقى الوجوه والقلوب، تحفها البسمة الصافية والسعادة الصادقة، مستشهدا بقوله تعالى "قُلْ بِفَضْل اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ".

وجاءت صيغة تكبيرات العيد كالآتي.. 
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا.

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