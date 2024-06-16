"شلالات البالونات" تنتشر فى أحياء بورسعيد وبورفؤاد وسط فرحة الأطفال والكبار

نظم عدد مش شباب محافظة بورسعيد وعدد من الجمعيات الأهلية بمحيط ساحة المسجد الكبير بمدينة بورفؤاد، اليوم الأحد، شلالات الفرحة، لإدخال البهجة على نفوس أطفال المحافظة في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك على طريقة "شلالات بالونات الفرحة"، في أجواء تسودها البهجة والسعادة.

شلالات الفرحة تغمر أحياء بورسعيد وبورفؤاد وسط فرحة الأطفال والكبار

وشهد محيط مساجد المحافظة انتشار الشباب على أسطح المنازل لإلقاء البالونات عليذى المواطنين عقب صلاة العيد لتنتشر البهجهذة بين الأطفال والكبار.

وفي سياق متصل شهدت أماكن المتنزهات بمحافظة بورسعيد إقبالا كبيرا من المواطنين، حيث شهد شارعي طرح البحر ودليسبس وأيضا حديقة المنتزه المئات من المواطنين الذين قصدوها للتنزه عقب أداء صلاة العيد.

وكثفت مديرية أمن بورسعيد من تواجد رجال الشرطة بمحيط المساجد والشوارع المؤدية لها، كما تواجدت عدد من الدوريات والكمائن الثابتة والمتحركة، في ظل انتشار رجال المرور بكافة الأحياء لتنظيم حركة المرور ومنع التكدس المروري.

وكان قد محافظ بورسعيد التهنئة للأمة الإسلامية وشعب مصر عامة وأهالي بورسعيد خاصة، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على مصرنا الغالية نعمة الأمن والاستقرار، ومؤكدًا على أهمية الترابط والتلاحم بين الشعب المصري، خلف قيادته السياسية لاستكمال مسيرة التنمية التي تشهدها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

فرحة العيد في بورسعيد وبورفؤاد وسط فرحة الأطفال والكبار

فرحة العيد في بورسعيد وبورفؤاد وسط فرحة الأطفال والكبار

فرحة العيد في بورسعيد وبورفؤاد وسط فرحة الأطفال والكبار

فرحة العيد في بورسعيد وبورفؤاد وسط فرحة الأطفال والكبار

فرحة العيد في بورسعيد وبورفؤاد وسط فرحة الأطفال والكبار