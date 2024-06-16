آلاف المصلين يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك فى أسوان (صور)

أدى الآلاف من المصلين، صلاة عيد الأضحى المبارك، صباح اليوم الأحد، بعدد من المساجد، أبرزها المسجد الجامع أول مدينة أسوان، وسط أجواء مليئة بالفرحة والبهجة.

افتراش آلاف المصلين

وحرص المصلين من الجنسين سواء الرجال والسيدات برفقة اطفالهم، على افتراش الساحة الكبيرة من الشارع أمام المسجد نظرًا لاكتفاء المسجد بعدد كبير من المصلين.

كما شهد المسجد الجامع أول مدينة أسوان، صباح اليوم الأحد، وتزامنًا مع صلاة عيد الأضحى المبارك تبادل الأهالي المباركات فيما بينهم لحلول العيد، ومنهم من حرص على توزيع الحلوى للمصلين من الأصدقاء والأهالي.

جدير بالذكر أن أجرت مديرية الأوقاف بمحافظة أسوان، استعداداتها النهائية، لاستقبال عيد الأضحي المبارك، حيث أنه أجرى تهيئة وتجهيز المساجد والساحات المخصصة لاستقبال المصلين خلال صلاة العيد.

وبلغ عدد المساجد والساحات الذى تم تجهيزهم لاستقبال المصلين خلال عيد الفطر المبارك 850 مسجد وساحة بواقع 800 مسجد، و50 ساحة.

ومن ناحيته كلف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان مسئولى المحليات بمختلف المراكز والمدن بتكثيف أعمال النظافة العامة، وخاصة بالطرق المؤدية إلى المساجد والساحات التى سيتم أداء صلاة العيد به.

وتضمنت الأستعدادات لاستقبال عيد الأضحي المبارك التالى:

وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، َ المسئولين بالمحليات ومديريات الخدمات برفع درجة التأهب القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

كما شدد محافظ أسوان، على ضرورة توقيع غرامات مالية رادعة تبدأ من ألف جنيه وتصل إلى 20 ألف جنيه على كل من يقوم بذبح الأضاحى فى الشوارع، وخاصة فى ظل التصريح لكل المواطنين بذبح الأضاحى الخاصة بهم داخل المجازر الحكومية المعتمدة مجانًا أيام العيد تحت إشراف بيطرى كامل للحد من ظاهرة ذبح الأضاحى فى الشوارع لما لها من تأثير سلبى فى حدوث أضرار بيئية وصحية وإنتشار الحشرات الضارة.

وكلف أيضًا بالمتابعة الميدانية للمتنزهات والحدائق العامة والأماكن الترفيهية لتجهيزها بشكل مبهج لخلق الأجواء الاحتفالية المناسبة لقضاء أوقات سعيدة للمواطنين، وتشديد الرقابة بالتعاون مع المسطحات المائية لمنع السباحة فى المناطق التى تمثل خطورة على أرواح المواطنين بمجرى نهر النيل للحفاظ على سلامتهم من أى أضرار.

كما وجه اللواء أشرف عطية بتشكيل غرفة عمليات فرعية بكل مركز ومدينة والتنسيق مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمبنى ديوان عام المحافظة للمتابعة المستمرة لتوفير مطالب واحتياجات المواطنين خلال فترة العيد مع التأكيد على تشكيل فرق للطوارئ بمرافق مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء لتجهيز فرق الصيانة بالشبكات والمرافق على طوال الـ24 ساعة لتلقى أى بلاغات وسرعة التعامل الفورى مع أى طوارئ.

صلاة عيد الأضحى فى أسوان

صلاة عيد الأضحى فى أسوان

صلاة عيد الأضحى فى أسوان

صلاة عيد الأضحى فى أسوان

صلاة عيد الأضحى فى أسوان

صلاة عيد الأضحى فى أسوان

صلاة عيد الأضحى فى أسوان