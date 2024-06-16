المئات من أهالى بورسعيد يلتقطون الصور التذكارية فى ميدان الشهداء عقب صلاة العيد

حرص المئات من أهالي محافظة بورسعيد علي التنزه عقب صلاة عيد الأضحي المبارك في ساحه ميدان الشهداء "ميدان المسلة"، والتي تحتوي على الآلاف من أسراب الحمام لالتقاط الصور التذكارية احتفالا بالعيد.

المئات من أهالي بورسعيد يلتقطون الصور التذكارية في ميدان الشهداء عقب صلاة العيد

وقام المواطنون بالتقاط الصور التذكارية وسط حمام السلام، وأعرب عدد أهالي بورسعيد عن امتنانهم وفرحتهم بالأجواء الأوروبية على أرض المدينة الساحلية، مشيدين بالمستوى الحضاري والجمالي ببورسعيد.

جدير بالذكر، أن ساحة الشهداء بحي الشرق تتميز بظاهرة رائعة، حيث يتجمع حمام السلام بعد وجبته الصباحية وعلي فترات متفرقة من اليوم حتي يصل إلى ذروة عدده في الرابعة عصرًا، ويأتي الزوار إلى ساحة الحمام من كل المحافظات وليصبح المكان مزارًا سياحيًا، وأكد العديد من الزائرين أنهم سيكررون زيارتهم للمحافظة للاستمتاع مرة أخرى بهذه المعالم الفريدة لبورسعيد.



وفي سياق متصل شهدت أماكن المتنزهات بمحافظة بورسعيد إقبال كبير من المواطنين، حيث شهد شارع طرح البحر ودليسبس وأيضا حديقة المنتزه، إقبال المئات من المواطنين الذين قصدوها للتنزه عقب أداء صلاة العيد.

هذا وقد وكثفت مديرية أمن بورسعيد من تواجد رجال الشرطة بمحيط المساجد والشوارع المؤدية لها، كما تواجدت عدد من الدوريات والكمائن الثابتة والمتحركة، في ظل انتشار رجال المرور بكافة الأحياء لتنظيم حركة المرور ومنع التكدس المروري.

أهالى بورسعيد يلتقطون الصور التذكارية فى ميدان الشهداء عقب صلاة العيد

أهالى بورسعيد يلتقطون الصور التذكارية فى ميدان الشهداء عقب صلاة العيد

أهالى بورسعيد يلتقطون الصور التذكارية فى ميدان الشهداء عقب صلاة العيد

أهالى بورسعيد يلتقطون الصور التذكارية فى ميدان الشهداء عقب صلاة العيد

أهالى بورسعيد يلتقطون الصور التذكارية فى ميدان الشهداء عقب صلاة العيد