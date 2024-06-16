أهالى الوادى الجديد يؤدون صلاة العيد فى ساحات الخلاء

أدى أهالي الوادي الجديد صلاة عيد الأضحي المبارك، في المساجد والساحات المخصصة والمسموح بها أداء الصلاة بمراكز المحافظة الخمس، والتي خصصتها مديرية الأوقاف بالمحافظة.

وتوافد آلاف المواطنون إلى ساحات الخلاء والمساجد منذ صباح اليوم لآداء صلاة عيد الاضحي المبارك، وسط فرحه كبيرة من المواطنون والأهالي،

وقال الدكتور مختار عيسى دياب، وكيل وزارة الأوقاف بالوادي الجديد، إن المديرية خصصت عددا كبيرا من الساحات والمساجد، لأداء صلاة عيد الأضحي المبارك بمراكز المحافظة الخمسة، وتم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة صلاة عيد الفطر المبارك بمراكز وقرى ومدن المحافظة.

ومن جانبه وجّه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتوفير وسائل انتقال لنقل المواطنين للساحات والتأكد من أعمال النظافة والتعقيم بكافة المواقع، وتوفير أماكن مخصصة للصلاة للسيدات، وتوزيع هدايا على الأطفال لإدخال البهجة والسرور، كما شدد على متابعة وجاهزية غرف العمليات الرئيسية والفرعية لمتابعة الموقف وتلقي أي بلاغات من المواطنين والتعامل الفوري معها طوال أيام العيد.

وكثف محافظ الوادي الجديد جهود الوحدات المحلية في أعمال النظافة العامة ورفع كفاءة الحدائق والمتنزهات لاستقبال المواطنين خلال أيام العيد. ورصد أي تعديات على أملاك وأراضي الدولة من خلال المرور الميداني ووحدة المتغيرات المكانية والتعامل الحاسم معها.

كما وجه الزملوط، بالتنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومدير عام المواقف بالمحافظة لمتابعة المواقف وتوفير وسائل المواصلات بالخطوط الداخلية والخارجية للمواطنين خلال أيام العيد، والدفع بسيارات أجرة في الأماكن التي تعاني من نقص سيارات الأجرة.