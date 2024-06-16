النيل مقصد أهالى الغربية للتنزه فى أول أيام عيد الأضحى

انتهى أهالي محافظة الغربية من صلاة عيد الأضحي المبارك، وقاموا علي الفور بالتنزه في نهر النيل، وكان نهر النيل هو مقصد أهالي الغربية للتنزه خلال أول ساعات عيد الأضحي المبارك.

زشهدت مدن محافظة الغربية، ولا سيما مدن: زفتى وكفر الزيات وسمنود، ارتفاعًا كبيرًا في عدد الزوار على ضفاف النيل.

وشهدت المراكب النيلية التي تقوم بالعبور بين ضفتي النيل إقبالًا جماهيريًا كبيرًا عقب انتهاء صلاة العيد.

وشهد كورنيش النيل في مدينة زفتى توافد الآلاف من المواطنين والأطفال الذين استمتعوا بالقيام بجولات نيلية في فروع النيل المتفرعة، وقد شهد الكورنيش ازدحامًا كبيرًا وحركة نشطة على متن المراكب النيلية، كما قصد الأهالي الكورنيش المطل على النيل للاستمتاع بالمناظر الخلابة وقضاء وقت ممتع مع العائلة والأطفال، وقد تم تكثيف الجهود الأمنية واستنفار قوات الحماية المدنية والإنقاذ لضمان سلامة الزوار وتوفير الحماية اللازمة.

وحرص المواطنون على الخروج والتنزه على الكورنيش هربًا من حرارة الجو واستقلال المراكب النيلية للتنزه والقيام بجولات نيلية بفرعي النيل، وشهد كورنيش النيل بمدينة زفتي، ازدحامًا كبيرًا من المواطنين وزحامًا على المراكب النيلية وداخل الحديقة المطلة على النيل وتوافد الأسر والأطفال بأعداد كبيرة، وسط تواجد أمني واستنفار لقوات الحماية المدنية والإنقاذ.

عيد الأضحي في الغربية

عيد الأضحي في الغربية