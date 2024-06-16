الأحد 16 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فرحة العيد.. البالونات تكسو المصلين فى مسجد عمرو بن العاص

صلاة العيد بمسجد
صلاة العيد بمسجد عمرو بن العاص

احتفل آلاف المواطنين بعيد الأضحى المبارك بمسجد عمرو بن العاص بالقاهرة، وذلك خلال أداء صلاة عيد الأضحى المبارك، حيث انهالت البالونات على المصلين في أثناء وبعد انتهاء صلاة العيد.

استعدادات المساجد لصلاة عيد الأضحى 

وقال الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الساحات والمساجد التي ستقام بها صلاة العيد، لافتًا إلى أنه تم تجهيز وإعداد 6 آلاف ساحة لصلاة عيد الأضحى المبارك بخلاف المساجد التي تقام بها صلاة عيد الأضحى المبارك.

وأضاف الدكتور هشام عبدالعزيز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر قناة الحياة، أنه يتم التنسيق ما بين مديريات الأوقاف والمحافظة والأجهزة المعنية من أجل الكثافة والخدمات التي تؤدى للساحات وفرشها واستيعابها للمصلين، وتم توجيههم بتجهيز أماكن للسيدات؛ سواء في الساحات أو المساجد حتى تكون مهيأة لمن يرغب من السيدات لصلاة عيد الأضحى، معقبًا: "نخصص أماكن منفصلة للرجال والنساء ونتمنى الالتزام بالتعليمات التي ينص عليها فريق العمل، حيث يوجد فريق عمل للتفتيش وفريق عمل للمتطوعين والمتطوعات بالمحافظات من أجل تهيئة وتجهيز الأماكن حتى يكون هناك مكان مستقل للسيدات، حيث لا يجوز شرعًا أن تصلي المرأة بجوار الرجل في صف واحد. 

 وأوضح أنه تم نشر خطبة العيد على موقع الوزارة، لافتًا إلى أننا نوجههم بضرورة  التخفيف وعدم الإطالة في خطبة العيد خاصة في ظل حرارة الطقس.

موعد إجازة عيد الأضحى

تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك أمس السبت المواقف 15 يونيو 2024 والذي يعتبر يوم الوقفة، هو موعد بداية اجازة عيد اأضحى  2024 بعد إعلان رئيس مجلس الوزراء إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد الأضحى المبارك للعاملين وتكون 6 أيام متصلة تستمر حتى الخميس 20 يونيو.

وحسب قرار رئيس الوزراء  بأن يضاف إجازة عيد الاضحي المبارك العطلات الأسبوعية ومنها الجمعة 14 يونيو وكذلك الجمعة 21 يونيو  والسبت 22 يونيو 2024 وذلك في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

البالونات تكسو المصلين بمسجد عمرو بن العاص في صلاة العيد
البالونات تكسو المصلين بمسجد عمرو بن العاص في صلاة العيد
البالونات تكسو المصلين بمسجد عمرو بن العاص في صلاة العيد
البالونات تكسو المصلين بمسجد عمرو بن العاص في صلاة العيد
البالونات تكسو المصلين بمسجد عمرو بن العاص في صلاة العيد
البالونات تكسو المصلين بمسجد عمرو بن العاص في صلاة العيد
البالونات تكسو المصلين بمسجد عمرو بن العاص في صلاة العيد
البالونات تكسو المصلين بمسجد عمرو بن العاص في صلاة العيد
البالونات تكسو المصلين بمسجد عمرو بن العاص في صلاة العيد
البالونات تكسو المصلين بمسجد عمرو بن العاص في صلاة العيد
البالونات تكسو المصلين بمسجد عمرو بن العاص في صلاة العيد
البالونات تكسو المصلين بمسجد عمرو بن العاص في صلاة العيد
البالونات تكسو المصلين بمسجد عمرو بن العاص في صلاة العيد
البالونات تكسو المصلين بمسجد عمرو بن العاص في صلاة العيد
البالونات تكسو المصلين بمسجد عمرو بن العاص في صلاة العيد
البالونات تكسو المصلين بمسجد عمرو بن العاص في صلاة العيد
البالونات تكسو المصلين بمسجد عمرو بن العاص في صلاة العيد
البالونات تكسو المصلين بمسجد عمرو بن العاص في صلاة العيد
البالونات تكسو المصلين بمسجد عمرو بن العاص في صلاة العيد
البالونات تكسو المصلين بمسجد عمرو بن العاص في صلاة العيد
البالونات تكسو المصلين بمسجد عمرو بن العاص في صلاة العيد
البالونات تكسو المصلين بمسجد عمرو بن العاص في صلاة العيد
البالونات تكسو المصلين بمسجد عمرو بن العاص في صلاة العيد
البالونات تكسو المصلين بمسجد عمرو بن العاص في صلاة العيد
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