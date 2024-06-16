الأطفال يزينون ساحات صلاة عيد الأضحى بمحافظة الغربية

زين الأطفال والرضع مصليات عيد الأضحى المبارك داخل محافظة الغربية، وأكد الأهالي أنهم يحرصون دائمًا على اصطحاب أطفالهم معهم إلى المصلى للتعود على الصلاة كما اعتادوا هم عندما كانوا أهاليهم يصطحبوهم في صغرهم.

وتواجد الأطفال بالملابس الجديدة المميزة داخل المصلى؛ لأداء صلاة العيد وبعدها التنزه داخل الأماكن التي استعدت مبكرًا لاستقبال الأطفال من متنزهات وملاهي

واحتشد الآلاف من أبناء محافظة الغربية من الكبار والصغار من الرجال والسيدات، بمصليات عيد الأضحى المبارك استعدادًا لصلاة العيد والاستمتاع بمقابلة الأهل والأصحاب، في مظهر يعد من أهم مظاهر العيد وهي الصلاة وتعني افتتاح اليوم.

وظهر الزحام في الطرق المؤدية من وإلى مصليات العيد، وانتشرت قوات الأمن والمرور وسيارات الإسعاف في مختلف الساحات والطرق المؤدية لها لتأمين سلامة وصحة كافة المشاركين، وتسيير السيارات والمركبات والأفراد دون حدوث ما يعكر صفو الاحتفالات بالعيد.

ومن المنتظر أن تؤدي القيادات الشعبية والتنفيذية والرسمية الصلاوات في المساجد والساحات الكبري التي تم الأعلان عنها من قبل وزارة الأوقاف.

وأكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن الحملة التحضيرية تهدف إلى تزيين الشوارع والميادين في المحافظة، استعدادًا لاحتفال المواطنين بعيد الأضحى المبارك، تم تكثيف أعمال النظافة وغسيل الأرصفة في جميع الأحياء، وتجهيز المتنزهات والحدائق لاستقبال الأهالي خلال الاحتفالات. وأكد أيضًا رفع جميع الإشغالات الموجودة في محيط المساجد والساحات والشوارع المؤدية إليها، لتوفير مساحة واسعة للمصلين.

وأعلن الشيخ خالد خضر، وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، تجهيز وإعداد 443 ساحة رئيسية وفرعية لأداء صلاة العيد في مدن ومراكز المحافظة. تهدف هذه الخطوة إلى تسهيل أداء الصلاة وضمان راحة المصلين. تم تحديد ثلاث ساحات رئيسية لأداء صلاة العيد، حيث ستقام الصلاة في مسجد السيد البدوي بمدينة طنطا، وساحة مساكن كفر حجازي بمركز المحلة الكبرى، وشارع البحر بمدينة زفتى. من المتوقع أن تتسع كل ساحة لأكثر من 10 آلاف مصلٍ.

بالإضافة إلى الساحات الرئيسية، تم إعداد 440 ساحة فرعية في مراكز الشباب بباقي مدن ومراكز المحافظة لأداء صلاة العيد، تم تجهيز هذه الساحات وتنسيقها، وتوفير مكبرات الصوت والخطباء الرئيسيين والاحتياطيين. تم تعيين إمام واحد لكل ساحة صلاة، بالإضافة إلى إمام احتياطي بالمصلين في حالة الضرورة.

الأطفال في صلاة عيد الأضحى بمحافظة الغربية

الأطفال في صلاة عيد الأضحى بمحافظة الغربية