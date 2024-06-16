الأحد 16 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

زحام المصلين فى مسجد عمرو بن العاص لأداء صلاة عيد الأضحى.. (صور)

صلاة العيد بمسجد
صلاة العيد بمسجد عمرو ابن العاص

ازدحم مسجد عمرو بن العاص بالمصلين في مشهد يملأه البهجة والفرح لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

وشهدت ساحات المسجد زحام كبير من المصلين من الرجال والنساء وأيضا الأطفال، فرحين بالهدايا والبالونات 

استعدادات المساجد لصلاة عيد الأضحى

وقال الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الساحات والمساجد التي ستقام بها صلاة العيد، لافتًا إلى أنه تم تجهيز وإعداد 6 آلاف ساحة لصلاة عيد الأضحى المبارك بخلاف المساجد التي تقام بها صلاة عيد الأضحى المبارك.

وأضاف الدكتور هشام عبدالعزيز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر قناة الحياة، أنه يتم التنسيق ما بين مديريات الأوقاف والمحافظة والأجهزة المعنية من أجل الكثافة والخدمات التي تؤدى للساحات وفرشها واستيعابها للمصلين، وتم توجيههم بتجهيز أماكن للسيدات؛ سواء في الساحات أو المساجد حتى تكون مهيأة لمن يرغب من السيدات لصلاة عيد الأضحى، معقبًا: "نخصص أماكن منفصلة للرجال والنساء ونتمنى الالتزام بالتعليمات التي ينص عليها فريق العمل، حيث يوجد فريق عمل للتفتيش وفريق عمل للمتطوعين والمتطوعات بالمحافظات من أجل تهيئة وتجهيز الأماكن حتى يكون هناك مكان مستقل للسيدات، حيث لا يجوز شرعًا أن تصلي المرأة بجوار الرجل في صف واحد. 

وأوضح أنه تم نشر خطبة العيد على موقع الوزارة، لافتًا إلى أننا نوجههم بضرورة  التخفيف وعدم الإطالة في خطبة العيد خاصة في ظل حرارة الطقس.

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الآلاف يتوافدون إلى ساحات صلاة عيد الأضحى بالغربية

صلاة العيد بمسجد عمرو ابن العاص
صلاة العيد بمسجد عمرو ابن العاص
صلاة العيد بمسجد عمرو ابن العاص
صلاة العيد بمسجد عمرو ابن العاص
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