أدى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، صلاة عيد الأضحي المبارك، اليوم الأحد، بساحة المسجد الكبير بمدينة بورفؤاد بمشاركة أهالي المدينة الباسلة، يرافقه اللواء مازن صبري، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والسياسية ورجال الدين الإسلامي.

محافظ بورسعيد يؤدي صلاة عيد الأضحى وسط المئات من الأهالي بمدينة بورفؤاد

وقدم محافظ بورسعيد التهنئة للأمة الإسلامية وشعب مصر عامة وأهالي بورسعيد خاصة، وذلك بمناسبة حلول عيد الاضحي المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على مصرنا الغالية نعمة الأمن والاستقرار، ومؤكدًا على أهمية الترابط والتلاحم بين الشعب المصري، خلف قيادته السياسية لاستكمال مسيرة التنمية التي تشهدها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ووضعت الأحياء والأجهزة التنفيذية والأمنية والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني لافتات تهنئة بمناسبة عيد الاضحيبمحيط المساجد، فضلا عن "بالونات شو" كبيرة وبوابات من البالونات بألوان مختلفة على بوابات المساجد.

وكثفت مديرية أمن بورسعيد من تواجد رجال الشرطة بمحيط المساجد والشوارع المؤدية لها، كما تواجدت عدد من الدوريات والكمائن الثابتة والمتحركة، في ظل انتشار رجال المرور بكافة الأحياء لتنظيم حركة المرور ومنع التكدس المروري.

محافظ بورسعيد يؤدى صلاة عيد الأضحى وسط المئات من الأهالى بمدينة بورفؤاد

محافظ بورسعيد يؤدى صلاة عيد الأضحى وسط المئات من الأهالى بمدينة بورفؤاد

محافظ بورسعيد يؤدى صلاة عيد الأضحى وسط المئات من الأهالى بمدينة بورفؤاد

محافظ بورسعيد يؤدى صلاة عيد الأضحى وسط المئات من الأهالى بمدينة بورفؤاد

محافظ بورسعيد يؤدى صلاة عيد الأضحى وسط المئات من الأهالى بمدينة بورفؤاد

محافظ بورسعيد يؤدى صلاة عيد الأضحى وسط المئات من الأهالى بمدينة بورفؤاد

محافظ بورسعيد يؤدى صلاة عيد الأضحى وسط المئات من الأهالى بمدينة بورفؤاد

محافظ بورسعيد يؤدى صلاة عيد الأضحى وسط المئات من الأهالى بمدينة بورفؤاد

محافظ بورسعيد يؤدى صلاة عيد الأضحى وسط المئات من الأهالى بمدينة بورفؤاد

محافظ بورسعيد يؤدى صلاة عيد الأضحى وسط المئات من الأهالى بمدينة بورفؤاد

محافظ بورسعيد يؤدى صلاة عيد الأضحى وسط المئات من الأهالى بمدينة بورفؤاد