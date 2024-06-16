الأحد 16 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"بالتكبير وتلاوة القرآن".. المصلون يستقبلون صلاة عيد الأضحى بالسيدة زينب

المصلون يستقبلون
المصلون يستقبلون صلاة عيد الأضحى بالسيدة زينب

واصل المصلون التهليل والتكبيرات بساحة مسجد السيدة زينب، استقبال صلاة عيد الأضحى المقرر أداءها بعد قليل في  مختلف المساجد والساحات المخصصة للصلاة بمحافظة القاهرة.

وقرأ القرآن القارئ الشيخ، هاني الحسيني، وسط حالة من الخشوع بين الجماهير بالمسجد في استقبال صلاة العيد.

وحرص العديد من الجماهير بالمسجد على تجهيز البالونات والهدايا التذكارية والحلوى ومبالغ رمزية كعيدي.

وردد المصلون: “الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا”.

التهليل والتكبيرات مسجد السيدة زينب صلاة عيد الأضحى

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