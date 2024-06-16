الأحد 16 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الآلاف يتوافدون إلى ساحات صلاة عيد الأضحى بالغربية

الآلاف يتوافدون إلى
الآلاف يتوافدون إلى ساحات صلاة عيد الأضحى بالغربية

توافد الآلاف من أهالي مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، على مسجد أولاد الزبير بشارع البحر، والنادي الرياضي، والساحة الشعبية، والمساجد، لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وشهد محيط الساحات والمساجد حضورًا أمنيًا مكثفًا من قِبَل قوات الشرطة لتأمين صلاة العيد، حيث يصطحب الآباء أبناءهم الصغار وزوجاتهم لأداء الصلاة.

وأكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن الحملة التحضيرية تهدف إلى تزيين الشوارع والميادين في المحافظة، استعدادًا لاحتفال المواطنين بعيد الأضحى المبارك، تم تكثيف أعمال النظافة وغسيل الأرصفة في جميع الأحياء، وتجهيز المتنزهات والحدائق لاستقبال الأهالي خلال الاحتفالات. وأكد أيضًا رفع جميع الإشغالات الموجودة في محيط المساجد والساحات والشوارع المؤدية إليها، لتوفير مساحة واسعة للمصلين.

وأعلن الشيخ خالد خضر، وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، عن تجهيز وإعداد 443 ساحة رئيسية وفرعية لأداء صلاة العيد في مدن ومراكز المحافظة. تهدف هذه الخطوة إلى تسهيل أداء الصلاة وضمان راحة المصلين. تم تحديد ثلاث ساحات رئيسية لأداء صلاة العيد، حيث ستقام الصلاة في مسجد السيد البدوي بمدينة طنطا، وساحة مساكن كفر حجازي بمركز المحلة الكبرى، وشارع البحر بمدينة زفتى. من المتوقع أن تتسع كل ساحة لأكثر من 10 آلاف مصلٍ.

بالإضافة إلى الساحات الرئيسية، تم إعداد 440 ساحة فرعية في مراكز الشباب بباقي مدن ومراكز المحافظة لأداء صلاة العيد، تم تجهيز هذه الساحات وتنسيقها، وتوفير مكبرات الصوت والخطباء الرئيسيين والاحتياطيين. تم تعيين إمام واحد لكل ساحة صلاة، بالإضافة إلى إمام احتياطي بالمصلين في حالة الضرورة.

وتم اتخاذ تدابير أمنية واحترازية لضمان سلامة المصلين وانسيابية الحركة، ستتواجد قوات الأمن والشرطة في جميع المواقع للتأكد من النظام والسلامة العامة. كما تم وضع خطة مرورية محكمة لتسهيل حركة السيارات وتوجيه الزوار إلى المواقع المخصصة للصلاة.

أهالي مركز ومدينة زفتى صلاة عيد الأضحى المبارك محافظ الغربية أمنية واحترازية وضع خطة مرورية محكمة حركة السيارات وتوجيه الزوار

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