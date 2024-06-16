الأحد 16 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توافد أهالى الواحات إلى الساحات لآداء صلاة عيد الأضحى المبارك

توافد الآلاف على
توافد الآلاف على ساحات الخلاء لآداء صلاة العيد

توافد آلاف المواطنون على ساحات صلاة عيد الأضحى المبارك، التي أعدتها مديرية الأوقاف بمحافظة الوادي الجديد، حيث شهدت مناطق الساحات الرئيسية بنادي الداخلة الرياضي بالداخلة، وسط تواجد أمنى مكثف، فيما قام الشباب توزيع الحلوى والبلالين بالشوارع على المواطنين احتفالا بالعيد.

وأعلنت مديرية الأوقاف بالوادي الجديد، عن تجهيز 202 مسجد، و11 ساحة صلاة لأداء صلاة عيد الأضحى بمختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة

وقال الشيخ مختار دياب، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الوادي الجديد، إن المديرية جهزت 11 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك المحافظة تضم ساحتين رئيسيتين بمدينتى الداخلة والخارجة، و202 مسجد بنطاق المحافظة.

وأشار إلى أن مناطق الساحات الرئيسية هى "مركز شباب الخارجة، وساحة نادي الداخلة الرياضي بمدينة موط، مبينا أنه تم تجهيز جميع الساحات على مستوى مدن وقرى المحافظة.

 

وسائل نقل مجانية لنقل المواطنين إلى ساحات صلاة العيد في الوادى الجديد

وأعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، تخصيص وسائل نقل مجانية لنفل المواطنين من الأحياء الخاصة بهم إلى ساحات صلاة العيد بمدينة الخارجة، لافتا إلى أنه تم تخصيص 10 أماكن لنقل المواطنين منها إلى ساحات صلاة العيد مجانا.

كما وجه الزملوط، بالتنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومدير عام المواقف بالمحافظة لمتابعة المواقف وتوفير وسائل المواصلات بالخطوط الداخلية والخارجية للمواطنين خلال أيام العيد، والدفع بسيارات أجرة في الأماكن التي تعاني من نقص سيارات الأجرة.

كما كلف اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف نظافة الشوارع والميادين والحدائق العامة والمتنزهات ومراكز الشباب وفتحها بالمجان وتوفير كافة الخدمات بها لاستقبال المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة على مدار 24 ساعة خلال أيام العيد. 

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