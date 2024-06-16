توافد المصلين إلى ساحات الإسكندرية وارتفاع تكبيرات صلاة عيد الأضحى

توافد المصلون في محافظة الإسكندرية، إلى الساحات والمساجد، لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، حيث شهدت ساحة مصلى سيدي بشر شرق المدينة، إقبالًا كبيرًا من الأهالي كبار وشباب وأطفال.

وسادت حالة من البهجة بين المصلين، حيث علت التكبيرات بساحة الصلاة استعدادا لبدء صلاة عيد الأضحى المبارك والتي تبدأ في المحافظة في السادسة و20 دقيقة.

وأعلنت مديرية أوقاف الإسكندرية، أن جميع المساجد والساحات تم إعدادها وتهيئتها لاستقبال ضيوف الرحمن والمواطنين في 11 إدارة فرعية، في كافة أنحاء الإسكندرية لأداء صلاة عيد الأضحى.

وقال الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، إنه تم تجهيز عدد 531 ساحة بالمحافظة بالإضافة إلى المساجد الجامعة، حيث تم حصر كافة الساحات التي تستقبل المصليين، والانتهاء كافة التجهيزات لاستقبال ضيوف الرحمن.

وأضاف لـ"الدستور" أنه تم تخصيص لكل ساحة إمام أساسي وآخر احتياطي لصلاة العيد وأداء الخطبة في كل ساحة للصلاة بخلاف المساجد، مشيرًا إلى انعقاد غرفة عمليات رئيسية بالمديرية بالإضافة إلى غرف العمليات الفرعية بالإدارات لمتابعة كافة المساجد والساحات حتى الانتهاء من صلاة العيد.

وكانت قد شنت أحياء الإسكندرية حملات مكُبرة على جميع محالّ الجزارة لمنع إقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة، في ضوء تنفيذ قرار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية رقم 208 لسنة 2024 بشأن خطة استقبال عيد الأضحى المبارك والذي يحظر على كافة المواطنين أو محالّ الجزارة وبيع وعرض اللحوم، إقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة وفي حالة المخالفة يقوم الحي المختص باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

وأكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة تواصل حملاتها على مستوى الأحياء لمنع إقامة الشوادر بالشوارع ويتابع تنفيذ هذه الحملات المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء، والجهات المعنية.

وكلف المحافظ مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع مديرية التموين والأجهزة المعنية تكثيف الحملات التفتيشية قبل حلول أول أيام عيد الأضحى المبارك 2024 للتأكد من سلامة المعروض من اللحوم المتداولة بالمحالّ والمنافذ الثابتة والمتحركة ومطابقته للمواصفات والاشتراطات الصحية، والتأكد من أن عملية الذبح تمت بالمجازر الحكومية المعتمدة، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

ساحات الصلاة بالإسكندرية

ساحات الصلاة بالإسكندرية

ساحات الصلاة بالإسكندرية

ساحات الصلاة بالإسكندرية