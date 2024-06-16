بصحبة أطفالهم.. توافد أهالى مطروح على المسجد الكبير لأداء صلاة عيد الأضحى

شهد المسجد الكبير بوسط مدينة مرسى مطروح، منذ قليل، بدء توافد الأهالي بصحبة أطفالهم لأداء صلاة عيد الأضحي المبارك.

ورصدت "الدستور" توافد أهالي مطروح على المسجد الكبير بوسط مدينة مرسى مطروح، وشهد محيط المسجد انتشار قوات الأمن لحماية المواطنين وتأمينهم أثناء أداء صلاة عيد الأضحي المبارك.

وكان قد وجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، برفع درجة الاستعداد القصوى لكافة القطاعات التنفيذية والخدمية والمرافق بنطاق المحافظة، مع انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع مركز السيطرة والطوارئ على مدار الساعة، وربطها بجميع غرف العمليات الفرعية بالمدن والمراكز والمديريات الخدمية، لتلقي كل شكاوى المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك، وسرعة اتخاذ كل الإجراءات للحل الفوري والتيسير عليهم.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع لمناقشة استعدادات المحافظة لعيد الأضحى بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، والمهندس حسين السينى السكرتير العام المساعد، وعدد من وكلاء الوزارات ومديرى المديريات والإدارات المعنية.

وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة والمرور المستمر على كل المجازر للتأكد من جاهزيتها، مع فتحها بالمجان للمواطنين وتوفير كل الاحتياجات والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية، مع تنظيم دخول الأضاحي والالتزام بالضوابط والإجراءات ورفع مخلفات المجازر أولًا بأول حفاظًا على البيئة والصحة العامة.

٢٩٥ ساحة ومسجدًا

كما خصصت مديرية الأوقاف بمطروح عدد ٢٩٥ ساحة ومسجدًا ذات خطيب وإمام من الأوقاف، منها ٢٣ ساحة وعدد ٢٧٢ مسجدا لإقامة صلاة العيد على مستوى مدن ومراكز المحافظة، مع المرور وتوفير التأمين بها والوقوف على تمام جاهزيتها والاستعدادات لاستقبال المصلين.

ووجه محافظ مطروح، حالة الاستعداد بجميع المستشفيات ومرفق الإسعاف، وإلغاء الإجازات، والتأكيد على توافر المستلزمات الطبية والأدوية بجميع المستشفيات خلال إجازة العيد مع دفع سيارات إسعاف، إضافية إلى أماكن ذات الكثافة المرتفعة بالشواطئ وعلى امتداد الساحل الشمالي، مع تسيير حركة المرور على الطريق الساحلي وداخل المحافظة وخاصة في ظل الإقبال السياحي الكبير عليها خلال تلك الفترة.

توافد أهالى مطروح على المسجد الكبير لأداء صلاة عيد الأضحى

توافد أهالى مطروح على المسجد الكبير لأداء صلاة عيد الأضحى