الأحد 16 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بدء تكبيرات عيد الأضحي المبارك بمساجد مطروح

تكبيرات عيد الأضحي
تكبيرات عيد الأضحي بمطروح

شهدت عددا من مساجد مدينة مرسى مطروح، اليوم الأحد، بدء تكبيرات عيد الأضحي المبارك وذلك عقب الانتهاء من صلاة الفجر، حيث رصدت " الدستور " قيام عددا من المشايخ والأطفال بتكبيرات العيد بمسجد بلال بن رباح بمنطقة الكيلو 4. 

 

وكان قد وجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، برفع درجة الاستعداد القصوى لكافة القطاعات التنفيذية والخدمية والمرافق بنطاق المحافظة، مع انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع مركز السيطرة والطوارئ على مدار الساعة، وربطها بجميع غرف العمليات الفرعية بالمدن والمراكز والمديريات الخدمية، لتلقي كل شكاوى المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك، وسرعة اتخاذ كل الإجراءات للحل الفوري والتيسير عليهم. 

 

جاء ذلك خلال اجتماع موسع لمناقشة استعدادات المحافظة لعيد الأضحى بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والمهندس حسين السينى السكرتير العام المساعد وعدد من وكلاء الوزارات ومديرى المديريات والإدارات المعنية.

 

وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة والمرور المستمر على كل المجازر للتأكد من جاهزيتها، مع فتحها بالمجان للمواطنين وتوفير كل الاحتياجات والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية، مع تنظيم دخول الأضاحي والالتزام بالضوابط والإجراءات ورفع مخلفات المجازر أولا بأول حفاظا على البيئة والصحة العامة.

_٢٩٥ ساحة ومسجدا

كما خصصت مديرية الأوقاف بمطروح عدد  ٢٩٥ ساحة ومسجدًا ذات خطيب وإمام من الأوقاف،  منها ٢٣ ساحة وعدد  ٢٧٢  مسجدا  لإقامة صلاة العيد على مستوى مدن ومراكز  المحافظة، مع  المرور وتوفير التأمين بها والوقوف على تمام جاهزيتها والاستعدادات لاستقبال المصلين.

 

ووجه  محافظ مطروح، حالة الاستعداد بجميع المستشفيات ومرفق الإسعاف، وإلغاء الإجازات، والتأكيد على توافر المستلزمات الطبية والأدوية بجميع المستشفيات خلال إجازة العيد مع دفع سيارات إسعاف إضافية إلى أماكن ذات الكثافة المرتفعة بالشواطئ وعلى امتداد الساحل الشمالي، مع تسيير حركة المرور على الطريق الساحلي وداخل المحافظة وخاصة في ظل الاقبال السياحي الكبير عليها خلال تلك الفترة.

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