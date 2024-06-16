الأحد 16 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المقاولون يستضيف طلائع الجيش في افتتاح الأسبوع الـ26 في دوري نايل

طلائع الجيش فاز في
طلائع الجيش فاز في مباراته الأخيرة على بلدية المحلة

يستضيف المقاولون فريق طلائع الجيش في السابعة مساء اليوم باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في افتتاح مواجهات الأسبوع السادس والعشرين في مسابقة دوري نايل.

ويحتل المقاولون  بقيادة معتمد جمال المركز السابع عشر في جدول دوري نايل برصيد 16 نقطة وله مباراتين مؤجلتين مع الزمالك والأهلي من الأسبوعين التاسع عشر والثالث والعشرين  وحقق المقاولون ثلاثة انتصارات وتعادل سبع مرات وخسر 13 مباراة وسجل 19 هدفا ويملك ثالث أضعف دفاع في دوري نايل بعد بلدية المحلة والبنك الأهلي واهتزت شباكه 36 مرة.

المقاولون يرفع شعار لابديل عن الفوز 

ولم يحقق المقاولون الفوز في أخر 3 مباريات في الدوري وجمع منها نقطة واحدة بالتعادل مع فاركو والهزيمة أمام الاتحاد السكندري والداخلية كما خرج من دور ال32 لبطولة كأس مصر بعد هزيمته أمام الترسانة ولابديل أمامه سوى الفوز والوصول للنقطة 19 للاحتفاظ بأماله في البقاء.

على الجانب الأخر يحتل طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيوني المركز العاشر برصيد 33 نقطة وله مبااتين مؤجلتين مع الأهلي والزمالك من الأسبوعين الثالث عشر والسادس عشر وحقق طلائع الجيش 8 انتصارات وتعادل تسع مرات وخسر ست مباريات وسجل 19 هدفا ودخل مرماه 17 هدفا.

طلائع الجيش في مهمة مواصلة الانتصارات 

ولم يخسر طلائع الجيش في أخر ثلاث مباريات خاضها في دوري نايل وجمع منها خمس نقاط بالفوز على بلدية المحلة والتعادل مع الإسماعيلي والجونة كما تأهل لدور ال16 في بطولة كأس مصر بعد فوزه على بورفؤاد بهدف دون رد ويسعى للفوز والوصول للنقطة 36 والتساوي مع الأهلي وانبي والاتحاد السكندري في انتظار نتائج باقي مباريات الأسبوع السادس والعشرين.

يدير المباراة السيد منير ويساعده مصطفى عطية وحاتم علام ومعهم حسني سلطان حكما رابعا ومحمد سلامة "ميدو" حكم فيديو ومحمود الدسوقي مساعد حكم فيديو.

دوري نايل المقاولون طلائع الجيش معتمد جمال عبد الحميد بسيوني

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