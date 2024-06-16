الأحد 16 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تمنتها ونالتها.. وفاة سيدة قناوية على جبل عرفات أثناء أداء فريضة الحج

الحاجة رجاء
الحاجة رجاء

غيب الموت، منذ ساعات قليلة، سيدة من محافظة قنا، وذلك على جبل عرفات، أثناء أداء فريضة الحج في المملكة العربية السعودية، وستدفن بمدافن البقيع.

وقال أحد أفراد أسرتها، إن السيدة رجاء عطية صالح، ابنة محافظة قنا، توفيت أثناء وجودها على جبل عرفات خلال أداء فريضة الحج بالمملكة العربية السعودية، لافتًا إلى أنها ستدفن في المملكة العربية السعودية.

وأضاف خلال تصريحاته، أن أسرة السيدة ستقيم واجب العزاء لمدة يومًا واحدًا في محافظة قنا، منوهًا إلى أن السيدة تمنتها ونالتها في جبل عرفات.

حملات في قنا استعدادًا لعيد الاضحى 

من جهة أخرى، صرح عمرعبد الباقي، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، بأن مديرية الطب البيطري بقنا بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين، نجحت فى تحرير 11 محضرًا بمخالفات ذبح خارج المجازر الحكومية، بإجمالي وزن 68 كجم بمركزي قنا وأبوتشت، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفين، يأتي ذلك ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

ومن جانبه أوضح الدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام الطب البيطري بقنا، أن المديرية واصلت شن حملاتها الدورية للتفتيش على أسواق عرض وبيع اللحوم والمجمدات والدواجن والأسماك وأماكن بيع وتداول وتقديم الغذاء، للضرب بيد من حديد على المخالفين، والتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين، ومواجهة جشع بعض التجار لتحقيق مكاسب مادية على حساب صحة المواطنين.

وأضاف مدير عام الطب البيطرى بقنا، أن مديرية الطب البيطري بقنا، كانت قد تلقت بعض البلاغات من المواطنين عن وجود اشتباه تسمم غذائي ناتج عن تناول بعض المواطنين أسماك سامة منها أسماك الأرنب، وعلى الفور تم التنسيق مع مديرية الشؤون الصحية والتموين، وتم شن حملات تفتيشية مشتركة على أسواق ومحلات بيع الأسماك، حيث ثبت خلو الأسواق من تلك النوعية السامة من الأسماك، يأتى ذلك في إطار توجيهات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بضرورة الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، والتأكد من صلاحية الأغذية لضمان وصول غذاء أمن وصحي للمستهلك.

قنا السعودية - قناة الحج الحج أراضي المملكة العربية السعودية

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