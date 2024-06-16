بدء فرش وتجهيز ساحات ومساجد الغربية لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك

تستعد ساحات مراكز ومدن محافظة الغربية، عيد الأضحى والذي يعتبر مناسبة مهمة في العالم الإسلامي، وتتميز محافظة الغربية بتنظيم وتجهيز مناسب لاستقبال المصلين وتسهيل أداء الصلاة، لاستقبال المصلين لأداء شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك.

ويشرف مديرو إدارات الأوقاف بمراكز ومدن المحافظة، والتي يبلغ عددها، على التحضيرات اللازمة لضمان سلامة ويسر أداء الصلاة في هذه المناسبة المباركة.

وبدأ العمال بمساعدة الأهالي في فرش الساحات الثلاث الكبرى في المحافظة، إلى جانب المساجد والساحات الأخرى.

تهدف هذه الجهود إلى تجهيز الأماكن المخصصة لأداء صلاة العيد وتجميلها، مما يسهم في خلق أجواء مناسبة للاحتفال.

وأكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن الحملة التحضيرية تهدف إلى تزيين الشوارع والميادين في المحافظة، استعدادًا لاحتفال المواطنين بعيد الأضحى المبارك، تم تكثيف أعمال النظافة وغسيل الأرصفة في جميع الأحياء، وتجهيز المتنزهات والحدائق لاستقبال الأهالي خلال الاحتفالات. وأكد أيضًا رفع جميع الإشغالات الموجودة في محيط المساجد والساحات والشوارع المؤدية إليها، لتوفير مساحة واسعة للمصلين.

وأعلن الشيخ خالد خضر، وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، عن تجهيز وإعداد 443 ساحة رئيسية وفرعية لأداء صلاة العيد في مدن ومراكز المحافظة. تهدف هذه الخطوة إلى تسهيل أداء الصلاة وضمان راحة المصلين. تم تحديد ثلاث ساحات رئيسية لأداء صلاة العيد، حيث ستقام الصلاة في مسجد السيد البدوي بمدينة طنطا، وساحة مساكن كفر حجازي بمركز المحلة الكبرى، وشارع البحر بمدينة زفتى. من المتوقع أن تتسع كل ساحة لأكثر من 10 آلاف مصلٍ.

بالإضافة إلى الساحات الرئيسية، تم إعداد 440 ساحة فرعية في مراكز الشباب بباقي مدن ومراكز المحافظة لأداء صلاة العيد، تم تجهيز هذه الساحات وتنسيقها، وتوفير مكبرات الصوت والخطباء الرئيسيين والاحتياطيين. تم تعيين إمام واحد لكل ساحة صلاة، بالإضافة إلى إمام احتياطي بالمصلين في حالة الضرورة.

وتم اتخاذ تدابير أمنية واحترازية لضمان سلامة المصلين وانسيابية الحركة، ستتواجد قوات الأمن والشرطة في جميع المواقع للتأكد من النظام والسلامة العامة. كما تم وضع خطة مرورية محكمة لتسهيل حركة السيارات وتوجيه الزوار إلى المواقع المخصصة للصلاة.

تشكل صلاة عيد الأضحى فرصة للمسلمين للتجمع والتلاحم والاحتفال بالمناسبة الدينية. تعد هذه الاحتفالات فرصة للتواصل الاجتماعي وتقديم التهاني وتبادل الأفراح بين الناس، تم تشجيع الأهالي على الاحتفال بالعيد وزيارة الأقارب وتقديم الهدايا والتبرعات للفقراء والمحتاجين.

يعد عيد الأضحى المبارك مناسبة هامة للتضحية بالأضاحي، حيث يقوم المسلمون بذبح الأغنام وتوزيع اللحم على الأقارب والجيران والفقراء، تم تنظيم حملات لجمع التبرعات وتوزيع اللحوم على المحتاجين في المحافظة، بهدف توفير فرحة العيد للجميع.

ساحات ومساجد الغربية لإقامة صلاة عيد الأضحى

ساحات ومساجد الغربية لإقامة صلاة عيد الأضحى