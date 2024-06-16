جوتيريش: متضامن مع مسلمين لن يستطيعوا الاحتفال بعيد الأضحى

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، السبت، عن تضامنه مع مسلمين لم تسمح لهم الصراعات والعنف بالاحتفال مع أحبائهم بعيد الأضحى.

جاء ذلك في منشور لـ جوتيريش على حسابه في منصة إكس بمناسبة حلول عيد الأضحى.

وقال جوتيريش: "في عيد الأضحى هذا، أعبر عن تضامني مع جميع المسلمين الذين لن يتمكنوا من الاحتفال مع أحبائهم بسبب الصراع والعنف والانقسام".

وأعرب عن تمنيه السلام للمجتمعات المسلمة حول العالم في عيد الأضحى أحد الأيام المقدسة لديهم.

وأضاف: "نرجو أن ترشدنا قيم التضامن والتعاطف التي تلهمنا هذه المناسبة نحو الرحمة والسلام للجميع".