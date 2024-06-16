الخارجية الروسية: على المجتمعين فى سويسرا مناقشة مقترحات بوتين لإنقاذ العالم

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، ضرورة أن يناقش المشاركون فى "مؤتمر سويسرا حول أوكرانيا" مقترحات السلام التى قدمها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين؛ "إذا كانوا يريدون إنقاذ العالم".

وقالت زاخاروفا - فى تصريح لوكالة تاس الروسية - "إذا كنتم تريدون إنقاذ العالم، ناقشوا مقترحات فلاديمير بوتين، لقد قال الرئيس الروسى كل شيء وأظهر الطريق الحقيقى للسلام. فقط أولئك الذين لا يريدون السلام لا يستطيعون رؤية أو فهم ذلك".

وكان بوتين قد طرح - أمس - مقترحات سلام جديدة فى مسعى إلى حل الصراع فى أوكرانيا.

وتنص المقترحات على الاعتراف بوضع شبه جزيرة القرم ودونيتسك ولوجانسك وكذلك منطقتى خيرسون وزابوريجيا كمناطق روسية، وسيتم تأكيد وضع أوكرانيا كدولة غير منحازة وغير نووية، فضلا عن نزع سلاحها وتطهيرها من النازية. وسيتم رفع العقوبات عن روسيا. لكن مكتب فلاديمير زيلينسكى رفض هذه المبادرة.