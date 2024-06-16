الأحد 16 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصطفى السويسى لـ الشاهد: الوعى مهم لبناء الإنسان ويبدأ من الأسرة

مصطفى السويسي
مصطفى السويسي

قال مصطفى السويسي، منسق حركة تمرد بالسويس، إن الوعي مهم لبناء الإنسان ويبدأ من الأسرة، لافتًا إلى أن الدراما الهادفة لها دور كبير في نشر الوعي. 

وأضاف منسق حركة تمرد بالسويس، خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد  إن هناك أكثر من دور في التوعية ضد الإخوان، أولهم البيت، فأنا قد تربيت منذ صغري أن هناك قضايا معينة لابد أن نكون مهتمين بها مثل القضايا الوطنية بحيث لا نقبل الفساد وأننا مع القضية الفلسطينية، معقبًا: "أنا من أسرة مصرية بسيطة جدًا لكن يوجد ثوابت نتعلمها، وكان والدي يحدثني في أشياء لها علاقة بالشأن العام، ومن هنا جعلني والدي مهتم ولدي رغبة في المشاركة في شيء من هذا القبيل، والدي ليس له نشاط في أي شيء وهو رجل بسيط جدًا، لكنه مهتم ويقرأ الرائد ويناقشني دائمًا". 

وأوضح أن هناك الكثير من الأسر  لا تهتم بالجانب العام ويعتبرونه شيء غير مهم، حيث نجد الكثير من الأطفال مهتمين بالتيك توك والبلوجرز أكثر من اهتمامهم بالشأن الذي يخصه.

وتابع: "الجانب الآخر هو التليفزيون، فعندما كنا صغار كنا نرى البرامج التليفزيونية حيث تربيت على التليفزيون المصري حيث لم يكن يوجد فضائيات، حتى برامج الأطفال كان بها جزء يربي لدى الطفل شيء تجعله واعيًا".

مصطفى السويسي منسق حركة تمرد الإخوان برنامج الشاهد 30 يونية

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