الأحد 16 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ارتفاع درجة الاستعداد لمواجهة العواصف الترابية بالوادى الجديد

العواصف الترابية
العواصف الترابية

شهدت محافظة الوادي الجديد هبوب عواصف محملة بالأتربة على عدة مناطق متفرقة وسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق بالتزامن مع ارتفاع في درجات الحرارة والتي وصلت إلي 47 درجة مئوية.

 

كما زاد تأثير العواصف الترابية على الطرق السريعة والواصلة بين المراكز الإدارية، حيث تسببت في خفض مستوى الرؤية وانخفضت حركة مرور السيارات على الطرق السريعة نسبيًا بسبب عدم وضوح الرؤية وتأثيرها سلبيًا على سير السيارات.


وأعلنت محافظة الوادي الجديد عن درجة الاستعداد لمواجهة سوء الأحوال الجوية، واتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة والتنسيق بين رؤساء المدن والأحياء ومركز عمليات المحافظة، وحذرت إدارة المرور قائدي السيارات وطالبتهم بتوخي الحذر، وخاصة المسافرين على الطرق السريعة.

 

ووصلت درجة الحرارة العظمى بمحافظة الوادي الجديد أمس السبت، إلى 47 درجة مئوية والصغرى 30 درجة وسط أجواء شديدة الحرارة خاصة بالمناطق الجنوبية من المحافظة.

 

رفع درجة الاستعداد لمواجهة العواصف الترابية

 

ورفعت المحافظة درجة الإستعداد والطواريء في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة علي مستوي المراكز، والتنسيق الكامل والتعاون بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة وعلى رأسها شركة الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية، وكثف رجال المرور من تواجدهم على الطرق الرئيسية والميادين العامة

 

ووجهة المحافظة جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة بسبب سوء الطقس 
واستمرار تفعيل غرفة عمليات المحافظة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوي المواطنين


كما أعلنت المحافظة، استعدادها لمواجهة والأمطار والسيول حال حدوثها، من خلال لجنة الأزمات والكوارث بالمحافظة، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعدادات على مستوى مراكز ومدن المحافظة، تحسبا لوقوع أية حوادث أو طوارئ او تغيرات حالة الطقس على مستوى كافة المراكز وخاصة فى المناطق النائية والمعرضة لهبوب العواصف والرياح عليها وتزامنا مع موجة الطقس السيئ التي تشهدها بعض محافظات مصر.

محافظة الوادي الجديد هبوب عواصف محملة بالأتربة عدة مناطق متفرقة سقوط امطار خفيفه ارتفاع في درجات الحرارة خفض مستوى الرؤية

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