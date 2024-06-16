الأحد 16 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كييزا رجل مباراة إيطاليا وألبانيا فى يورو 2024

إيطاليا وألبانيا
إيطاليا وألبانيا

حصل فيديريكو كييزا، جناح منتخب إيطاليا وفريق يوفنتوس على جائزة رجل مباراة إيطاليا وألبانيا التي جمعت الفريقين، في إطار منافسات بطولة يورو 2024.

واستضاف ملعب "سيجنال أدونا بارك" مباراة المنتخبين في الجولة الأولى من المجموعة الثانية ببطولة يورو 2024.

واستطاع منتخب إيطاليا أن يقلب الطاولة على نظيره منتخب ألبانيا حيث  تمكن من تسجيل هدفين بعدما كان متأخرًا بهدف.

وتمكن كييزا من صناعة فرصتين وتقديم أداءًا مميزًا مع منتخب إيطاليا خلال مشاركته في 77 دقيقة من عمر المباراة.

واستهل منتخب إيطاليا حملة الدفاع عن لقب يورو 2024 بالفوز على ألبانيا بهدفين مقابل هدف في افتتاح مباريات الفريقين بالبطولة.

تقدم نديم بايرامي مبكرًا بعد مرور 23 ثانية فقط لصالح ألبانيا، وهو أسرع أهداف اليورو عبر التاريخ.

وأدرك أليساندرو باستوني سريعًا لصالح إيطاليا في الدقيقة 11 قبل أن يسجل نيكولا باريلا الهدف الثاني للطليان في الدقيقة 16.

 

فيديريكو كييزا منتخب إيطاليا منتخب ألبانيا مباراة إيطاليا وألبانيا بطولة يورو 2024

مواد متعلقة

يورو 2024.. إيطاليا تستهل حملة الدفاع عن اللقب بالفوز على ألبانيا

يورو 2024.. إيطاليا تستقبل أسرع هدف في البطولة وتحول تأخرها إلى تقدم في الشوط الأول

الأكثر قراءة

نتنياهو عن مقتل 8 جنود فى كمين بقطاع غزة: "دفعنا ثمنا ينفطر القلب له"

عاجل.. إحاطة مهمة من القنصلية المصرية فى جدة بشأن فقدان الاتصال بحجاج

صور تهنئة عيد الأضحى 2024 وعبارات المعايدة

حسن الخاتمة.. وفاة دكتور بمعهد البحوث على جبل عرفات

عاجل.. بث مباشر.. حجاج بيت الله يصلون إلى مزدلفة

القاهرة الإخبارية ترصد تفاصيل مقتل 8 من جنود الاحتلال فى معارك مكثفة برفح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

طه حسين.. التعليم والثقافة الآن

ماجد حبته

.. ولا هتاف فى الحج

لواء.حمدى البطران

العيد فى قصر الخديو

د. منى حلمى

العيد وبناء الانسان المصرى

حسين دعسة

5 قضايا لأزمات تزلزل العالم فى G7

علي سعدة

أطول إجازة فى مصر

صفاء النجار

دعانى لبيته «4»

ماجد حبته

مصر الخضراء والأكثر اخضرارًا

صور

حجاج بيت الله الحرام يقفون بعرفة فى يوم الحج الأكبر

لقطات من مباراة الزمالك وسيراميكا كيلوباترا

أحمد فهمى وأوس أوس.. نجوم "عصابة الماكس" يحتفلون بالعرض الخاص

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ253 للعدوان.. شهداء وإصابات بالعشرات والجوع ينتشر بشكل خطير شمال غزة

إسرائيل تقصف غزة مع تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية

لن نكون الحزام الأمنى.. سكان المستوطنات على الحدود مع لبنان يتظاهرون غدًا