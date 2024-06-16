كييزا رجل مباراة إيطاليا وألبانيا فى يورو 2024

حصل فيديريكو كييزا، جناح منتخب إيطاليا وفريق يوفنتوس على جائزة رجل مباراة إيطاليا وألبانيا التي جمعت الفريقين، في إطار منافسات بطولة يورو 2024.

واستضاف ملعب "سيجنال أدونا بارك" مباراة المنتخبين في الجولة الأولى من المجموعة الثانية ببطولة يورو 2024.

واستطاع منتخب إيطاليا أن يقلب الطاولة على نظيره منتخب ألبانيا حيث تمكن من تسجيل هدفين بعدما كان متأخرًا بهدف.

وتمكن كييزا من صناعة فرصتين وتقديم أداءًا مميزًا مع منتخب إيطاليا خلال مشاركته في 77 دقيقة من عمر المباراة.

واستهل منتخب إيطاليا حملة الدفاع عن لقب يورو 2024 بالفوز على ألبانيا بهدفين مقابل هدف في افتتاح مباريات الفريقين بالبطولة.

تقدم نديم بايرامي مبكرًا بعد مرور 23 ثانية فقط لصالح ألبانيا، وهو أسرع أهداف اليورو عبر التاريخ.

وأدرك أليساندرو باستوني سريعًا لصالح إيطاليا في الدقيقة 11 قبل أن يسجل نيكولا باريلا الهدف الثاني للطليان في الدقيقة 16.