بـ3 طرق مختلفة.. تعرف على طريقة عمل صلصة الفتة

يحتفل المسلمين في جميع أنحاء العالم غدا بأول أيام عيد الأضحى المبارك لعام 2024 /1445 وتكثر العزومات في هذا العيد بين الأهل والأصدقاء وتتابع الكثير من ربات البيوت الوصفات الخاصة باللحوم والأطعمة المختلفة حتى يقومن بتقديمها لاسرهن وفي العزومات على السفرة خلال الاحتفال بالعيد.

وفي هذا السياق يستعرض الدستور في التقرير التالي أكثر 3 وصفات مختلفة لصلة الفتة لتقوم ربات البيوت بتقديمها في العزومات على السفرة في عيد الأضحى المبارك.

صلصة الخل والثوم:

مقادير صلصة الخل والثوم:

الثوم: 8 فصوص ثوم مهروس.

عصير طماطم: 2 كوب عصير طماطم طازج.

الخل: 3 ملاعق كبار خل أبيض.

السمنة: ملعقة كبيرة سمنة.

ملح.

فلفل أسود.

كمون.

ملعقة كبيرة كزبرة جافة

طريقة عمل صلصة الفتة بالخل والثوم:

الخطوة الأولى:

ضعي قدر على النار وبه مقدار السمنة حتى تذوب.

الخطوة الثانية:

أضيفي فصوص الثوم المهروس وقلبي جيدا.



الخطوة الثالثة:

أضيفي الكزبرة الجافة إلى الثوم وأكملي تقليب.

الخطوة الرابعة:

بمجرد أن يأخذ الثوم اللون الذهبي الفاتح ضعي مقدار الخل

ثم ضعي عصير الطماطم وتبلي صلصة الفتة بالملح والفلفل الأسود.

الخطوة الخامسة:

يمكنك إضافة ربع ملعقة سكر إلى صلصة الفتة للتخلص من حموضة الطماطم.

الخطوة السادسة:

قلبي صلصة الفتة واتركيها على نار هادئة حتى يتكثف قوامها لمدة 10 دقائق.

صلصة الفتة البيضاء:

صلصة الفتة البيضاء طريقة مختلفة عن الصلصة المصرية المتعارف عليها سواء بالخل والثوم او صلصة حمراء، وهي طريقة عرايشي، يعتمدها اهلي شمال سيناء في عيد الأضحى المبارك.

مقادير صلصة الفتة البيضاء:

الزبادي: 3 أكواب زبادي.

اللبن: 3 أكواب لبنة.

الطحينة: كوب طحينة.

الثوم: 3 فصوص ثوم مهروس.

عصير الليمون: ملعقة من عصير الليمون.

الخل: ملعقة كبيرة خل.

البقدونس: نصف كوب بقدونس مفروم.

الزيت: ربع كوب زيت زيتون.

ملح.

الفلفل الأسود.

الكزبرة الناسفة: ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة.

الكمون: نصف ملعقة صغيرة كمون.

البابريكا: نصف ملعقة صغيرة بابريكا.



طريقة عمل صلصة الفتة البيضاء:

الخطوة الأولى:

يخلط الزبادي مع اللبنة مع الطحينة في بولة كبيرة.

الخطوة الثانية:

ثم تضاف التوابل وعصير الليمون وزيت الزيتون.

الخطوة الثالثة:

تقلب كل مكونات صلصة الفتة البيضاء بمضرب سلك يدوي.

الخطوة الرابعة:

ثم تصب فوق الفتة وتزين بالبقدونس المفروم.



صلصة الفتة السورية:

مقادير صلصة الفتة السورية:

الزبادي: 3 أكوب من الزبادي.

الطحينة: 3 ملاعق كبار من الطحينة.

ملح.

وفلفل أسود.

عصير الليمون: ملعقة كبيرة عصير ليمون.

الخل: ملعقة صغيرة خل.

زيت الزيتون: ملعقة كبيرة زيت زيتون

الثوم: ٧ فصوص ثوم مهروس.



طريقة عمل صلصة الفتة السورية:

الخطوة الأولى:

يتم خلط كل المكونات في بولة كبيرة بالمضرب اليدوي حتى تتجانس جيدا ويصبح قوامها متوسط السماكة.

الخطوة الثانية:

تضاف صلصة الفتة السوري فوق الأرز والخبز الشامي المحمص وشاورما الدجاج او شاورما اللحم ويمكن تزيين الأطباق بالصنوبر.

