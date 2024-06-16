الأحد 16 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم على طريق بحيرة قارون السياحى بالفيوم

الحادث
الحادث

أصيب 5 أشخاص، منذ قليل، في حادث تصادم بين سيارة سوزوكي محملة بالركاب، ودراجه نارية " موتسيكل " على الطريق السياحي لبحيرة قارون عند مدخل شكشوك بنطاق محافظة الفيوم،  بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلتي القيادة في يدي السائقين وفقدانهما السيطرة على السيارة والدرجة النارية.

 

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم على طريق بحيرة قارون السياحي بالفيوم

 

وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية، فيما أسرعت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث على الفور.

 

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، بتلقيهم بلاغًا من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث تصادم وقع بين سيارة سوزوكي ودراجه ناريه على طريق بحيرة قارون السياحي، أمام مدخل قرية شكشوك بدائرة مركز أبشواي مما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص.

 

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ على الفور، حيث أسفر حادث طريق بحيرة قارون السياحي اليوم، عن إصابة 5 أشخاص بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

 

نقل المصابين للمستشفى


ودفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث على الفور، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى أبشواي المركزي، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم وتشخيص إصاباتهم حتى يتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

 

إزالة آثار الحادث


جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

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