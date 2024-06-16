الأحد 16 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تركيا: مقترحات بوتين بشأن السلام في أوكرانيا تبعث على الأمل

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن المقترحات التي أعلن عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن السلام في أوكرانيا "تبعث على الأمل".

وقال فيدان خلال افتتاح المؤتمر الدولي الخاص بأوكرانيا في سويسرا، يوم السبت، إن "روسيا طرحت مبادرة جديدة مؤخرا، وبغض النظر عن مضمونها هي تعتبر خطوة مهمة وتبعث على الأمل للبداية".

وبشأن المؤتمر في سويسرا قال فيدان إن "هذا المؤتمر كان له أن يكون أقرب لتحقيق النتيجة لو كان ممثلو روسيا موجودين في هذه القاعة".

وأضاف فيدان أن أنقرة على ثقة بضرورة إيجاد حل شامل للنزاع على أساس الدبلوماسية، مؤكدا استعداد تركيا لاستضافة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا دائما.

وأشار إلى أن المحاولة الأخيرة للسلطات التركية للتقدم ببديل لصفقة تصدير الحبوب التي انتهى سريانها، "كادت أن تتلقى ردود فعل إيجابية" من الجانبين.

وكان الرئيس بوتين قد أعلن الجمعة عن الشروط الروسية لإطلاق مفاوضات السلام مع أوكرانيا، أبرزها انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، وتخلي أوكرانيا عن المساعي للعضوية في الناتو.
 

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