الأحد 16 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إقبال طفيف على سينمات وسط البلد فى وقفة عيد الأضحى (صور)

سينمات وسط البلد
سينمات وسط البلد

شهدت عدد من سينمات منطقة وسط البلد بالقاهرة، إقبالًا من متوسطًا من قبل المواطنين والمحتفلين بوقفة عيد الأضحى المبارك، حيث توافد أعداد متوسطة من المواطنين على مختلف سينمات وسط البلد ومن المتوقع أن تتزايد نسبة الإقبال خلال أيام عيد الأضحى المبارك، خاصة مع وجود عدد من الأفلام المميزة بدور العرض.

إقبال المواطنين على السينمات

وتواجد العديد من قوات الأمن ورجال الشرطة لتأمين المواطنين، وتيسير حركة المرور في وسط القاهرة، وحرص القائمون على إدارات السينمات على تنظيم المداخل والمخارج أمام البوابات لتنظيم حركة المواطنين.

موعد إجازة عيد الأضحى

تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك أمس السبت المواقف 15 يونيو 2024 والذي يعتبر يوم الوقفة، هو موعد بداية اجازة عيد اأضحى  2024 بعد إعلان رئيس مجلس الوزراء إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد الأضحى المبارك للعاملين، وتكون 6 أيام متصلة تستمر حتى الخميس 20 يونيو.

وبحسب قرار رئيس الوزراء، يضاف لإجازة عيد الأضحي المبارك العطلات الأسبوعية، ومنها الجمعة 14 يونيو، وكذلك الجمعة 21 يونيو والسبت 22 يونيو 2024، وذلك في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

سينمات وسط البلد
سينمات وسط البلد
سينمات وسط البلد
سينمات وسط البلد
سينمات وسط البلد
سينمات وسط البلد
سينمات وسط البلد
سينمات وسط البلد
موعد إجازة عيد الأضحى إقبال المواطنين على السينمات سينمات منطقة وسط البلد سينمات عيد الأضحى

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