الأحد 16 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"شوايات الفحم" تعرف على مراحل تصنيعها قبل عيد الأضحى (صور)

صناعة شوايات الفحم
صناعة شوايات الفحم

تشهد شوايات الشواء اقبالا كبيرا للشراء بالتزامن مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك لتجهيز الوجبات والمأكولات للسفرة المصرية.

 

ومن داخل سوق المغاربة كان للدستور جولة لرصد أسعار الشوايات ومعرفة مراحل صناعتها في واحدة من أهم الحرف اليدوية بصناعة عماله مصرية.

أنواع وخامات الشوايات 

انواع مختلفة وأحجام متفاوتة من شوايات الشواء يصنعها يوسف محمد، صاحب احدى الورش بعدما ورث المهنة عن والده وقرر ان تكون صنعه يده.

 

قال يوسف، إن الشوايات تختلف على حسب الاستخدام، فهناك فارق بين شوايات الفحم للاستخدام المنزلي وشوايات المطاعم والفنادق وجميعها تشهد اقبال كبير للتجديد قبل عيد الاضحى المبارك.

 

مواد تصنيع الشوايات 

وعن المواد الخام للتصنيع قال يوسف، ان شوايات  الاستخدام المنزلى تصنع مع الصاج المجلفن، ولكن الاستانلس يستخدم في صناعة شوايات الفنادق والمطاعم، ويتم تحديد الشكل لهيكل الشواية على حسب رغبة العميل مع إضافة لمسة جمالية من النقوشات المحفورة في الصاج.

 

مراحل عديدة في صناعة الشوايات بدءا من تحديد المقاسات، وعليه تقطيع الصاج وتجميع أجزاء الشواية باللحام حتى تكوين هيكلها الأساسي على حسب طلب وذوق العميل.


وأوضح يوسف، أن السعر يبدأ من 90 جنيها ويتزايد السعر  تدريجيا ليزيد عن 2000 جنيها، وهذا على حسب الحجم والزخارف والتكوينات الاضافية على هيكل الشواية الاساسي.

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صناعة شوايات الفحم
صناعة شوايات الفحم
صناعة شوايات الفحم
صناعة شوايات الفحم
صناعة شوايات الفحم
صناعة شوايات الفحم
صناعة شوايات الفحم
صناعة شوايات الفحم
صناعة شوايات الفحم
صناعة شوايات الفحم
بعيد الأضحى المبارك سوق المغاربه الحرف اليدوية الشوايات اسعار الشوايات

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