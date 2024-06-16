مصطفى السويسى لـ"الشاهد": تركت دراستى بجامعة الأزهر بسبب اشتباكات الإخوان العنيفة

قال مصطفى السويسي، منسق حركة تمرد بالسويس، إن الإخوان قاموا بعمل الكثير من الاحتجاجات أمام المبنى الذي كان يؤدي فيه امتحانات الجامعة، وبسبب هذه الاشتباكات العنيفة أصبح وجوده في جامعة الأزهر عنيفا ولا يمكن تجاوزه على الإطلاق، معبرًا: "تركت جامعة الأزهر والتحقت بجامعة خاصة من أجل التخلص من اشتباكات الإخوان العنيفة".

صفات الإخوان

وأكد مصطفى السويسي، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الإخوان ترغب في التسلط باستمرار، وهم يحاولون أخذ أي شيء حتى وإن لم يكن لهم الأحقية في ذلك.

وتابع: "الأزهر مؤسسة قوية صعب اختراقها، وبالتالي الإخوان كانوا يرغبون في السيطرة على هذا المكان ولكن لم يحدث ذلك".

تجنيد الطلاب

واستطرد: "الإخوان كانوا يظهرون برداء الطيبة بصورة كبيرة، حيث كانوا يستقبلون الطلاب الجدد في الجامعة ومحاولة مساعدتهم من أجل اتساع دائرتهم داخل الجامعة".

وأشار إلى، أنه بعد وصول الإخوان للحكم كان هناك نرجسية شديدة في التعامل ومن يختلف معهم فهو كافر وملحد وعلماني، قائلًا: "الإخوان بدأوا يفرضوا رأيهم داخل الجامعة بالقوة والترهيب، وطلاب جامعة الأزهر للأسف الشديد كانوا مؤهلين لاستقبال أفكار الإخوان".