الأحد 16 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

واشنطن: نريد معرفة رأي الصين بشأن مبادرة بوتين حول أوكرانيا

جيك ساليفان
جيك ساليفان

أعلن مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جيك ساليفان، أن الولايات المتحدة تريد أن تعرف موقف الصين ودول أخرى من مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول السلام في أوكرانيا.

وقال ساليفان خلال المؤتمر الخاص بأوكرانيا في سويسرا، يوم السبت: "أعتقد أنه يجب أن نسأل الدول مثل الصين، هل تعتقد أن ما قدمه بوتين يعتبر أساسا مقبولا للسلام؟ لأنه إذا قالت نعم فهذا سيعني التخلي عن ميثاق الأمم المتحدة".

واعتبر ساليفان أن غياب الصين عن المؤتمر في سويسرا يظهر موقف بكين تجاه النزاع في أوكرانيا، مشيرا إلى أنه يجب الانتباه إلى ذلك.

وكان الرئيس بوتين قد أعلن الجمعة عن الشروط الروسية لإطلاق مفاوضات السلام مع أوكرانيا، أبرزها انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، وتخلي أوكرانيا عن المساعي للعضوية في الناتو.
 

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