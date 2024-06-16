مصطفى السويسى لـ"الشاهد": جميع الأطياف السياسية فى السويس كانت متعاونة مع تمرد

قال مصطفى السويسي ، منسق حركة تمرد بالسويس، إن المواطنين لم يتوقعوا السرعة في حسم القضية والتخلص من حكم الإخوان، وبالتالي كان هناك مفاجئة قوية في التوقيت.

حماية الجيش المصري للمواطنين

وأكد مصطفى السويسي، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن المواطنين كانوا ينزلون بأطفالهم في المظاهرات دون خوف لأنه يعلم جيدأ أنهم في حماية الجيش للمصري.

وأضاف في حديثه، أن القوى السياسية في السويس كانت اسرة واحدة ومتكاتفة بصورة كبيرة، وكان الوطن هو هدفنا الأول، معبرًا: "كنا نقيم اجتماعات تمرد في الحزب النصاري أو حزب الوفد، وبالتالي كافة الأطياف السياسية في السويس كانت متعاونة".

سخرية الإخوان من تمرد

وتابع:" قبل ٣٠ يونيو كان الإخوان يسخرون من كلامي باستمرار، وبعد ٣٠ يونيو بدأت اتلقى تهديدات مباشرة من هذه الجماعة".