الأحد 16 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصطفى السويسى: الشعب المصرى أدار المعركة فى الفترة التى تم تحديدها لتنحى مرسى

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز ومصطفى السويسي

قال مصطفى السويسي، منسق حركة تمرد بالسويس، إن الشعب المصري هو الذي أدار المعركة في الفترة التي تم تحديدها لتنحي محمد مرسي عن الحكم.

 

حركة تمرد قوتها الثورية 

وأكد مصطفى السويسي، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”،:"أنه في يوم ٣٠ يونيو نزلت من البيت وجدت ميدان الأربعين به عدد قليل جدًا من المواطنين وكنت خائف للغاية، ولكن كنت حريص على عدم نقل خوفي لباقي الزملاء".

 

وتابع:" بعد صلاة العصر في يوم ٣٠ يونيو ذهبت إلى مسجد الشهداء وجدت المسجد مليء بالمواطنين المؤيدين لتمرد، خرجنا من المسجد وجدنا طوفان بشري، وبعد الوصول لميدان الأربعين وجدنا عشرات الآلاف من المواطنين في الميادين بالمحافظة يؤيدون تمرد".

 

المظاهرات بالسويس 

واستطرد:" الشعب المصري عكس التوقعات ووقت الأزمات يقف بكل قوة وشجاعة دون خوف من أجل نجدة الوطن، والشعب المصري هو القدوة والمعلم".

 

وأشار إلى، أن بيان ٣ يوليو كانت التوقعات تشير إلى أن الجيش المصري سيقف مع الشعب بالتأكيد، وطريقة صياغة البيان وإلقاءه كان قوي للغاية وكان له تأثير في نفوس الشعب المصري.

مصطفى السويسي حركة تمرد عضو حركة تمرد الشاهد محمد الباز

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