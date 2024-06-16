الأحد 16 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

يورو 2024.. إيطاليا تستهل حملة الدفاع عن اللقب بالفوز على ألبانيا

منتخب إيطاليا
منتخب إيطاليا

استهل منتخب إيطاليا حملة الدفاع عن لقب يورو 2024 بالفوز على ألبانيا بهدفين مقابل هدف في افتتاح مباريات الفريقين بالبطولة.

تقدم نديم بايرامي مبكرًا بعد مرور 23 ثانية فقط لصالح ألبانيا، وهو أسرع أهداف اليورو عبر التاريخ.

وأدرك أليساندرو باستوني سريعًا لصالح إيطاليا في الدقيقة 11 قبل أن يسجل نيكولا باريلا الهدف الثاني للطليان في الدقيقة 16.

أحداث الشوط الأول

بعد 23 ثانية فقط استغل نديم بايرامي  خطأ من دفاع إيطاليا واستلم الكرة داخل منطقة الجزاء ثم سدد كرة قوية مرت على يسار الحارس لداخل الشباك.

في الدقيقة الثالثة، لورينزو بيليجريني سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء ومرت بجوار القائم الأيسر لخارج الملعب.

وأدرك باستوني التعادل في الدقيقة 11 بعدما أرسل لورينزو بيليجريني تمريرة عرضية من جهة اليسار حولها باستوني برأسية قوية من على القائم الثاني سكنت الشباك.

جاء الهدف الثاني لمنتخب إيطاليا في الدقيقة 16، نيكولو باريلا أطلق تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء مرت على يمين الحارس لداخل الشباك.

بطاقة صفراء للاعب لورينزو بيليجريني بعد عرقلته لأرماندو برويا في منتصف الملعب.

في الدقيقة 33 دافيد فراتيسي توغل بالكرة داخل منطقة الجزاء من جهة اليمين وسدد الكرة لتمر من فوق الحارس ستراكوشا ولكن نجح الأخير في التصدي لها ببراعة.

في الدقيقة 40 سكاماكا سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء وتصدى لها الحارس ستراكوشا لتمر الكرة لخارج الملعب.


أحداث الشوط الثاني

سكاماكا سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء وارتدت من جسد أحد المدافعين.

في الدقيقة 51 بطاقة صفراء للاعب ريكاردو كالافيوري.

في الدقيقة 59 سكاماكا سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن لخارج الملعب.

فيديريكو ديماركو أرسل الكرة لداخل منطقة الجزاء من جهة اليمين وحولها جيوفاني دي لورينزو برأسية قوية من على القائم الثاني ولكن شتتها أحد المدافعين لخارج الملعب.

راي ماناج استلم الكرة خلف المدافعين وسدد الكرة ولكن ارتطمت في جسد الحارس دوناروما ومرت لخارج الملعب.

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