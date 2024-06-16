مصرع يابانى وفقدان زميله أثناء محاولة تسلق جبل شمال باكستان

أفادت السلطات الباكستانية السبت بمصرع ياباني خلال تسلقه واحدا من أعلى الجبال في شمالي باكستان، فيما لا تزال عمليات البحث جارية للعثور على زميله المفقود.



وقال سكرتير نادي جبال الألب الباكستاني كرار حيدري، في بيان رسمي إن رجال الإنقاذ انتشلوا جثة أحد المتسلقين اليابانيين المفقودين بعد عملية بحث استمرت عدة أيام في قمة سبانتيك، المعروفة أيضا باسم القمة الذهبية.



ووفقا للمتحدث فقد اليابانيان خلال تسلقهما الجبل يوم الأربعاء الماضي، فيما عثر على جثة أحدهما السبت ولا تزال عمليات البحث جارية عن المتسلق الثاني.



وأشار إلى إن السلطات الباكستانية على اتصال بالسفارة اليابانية في إسلام آباد للتأكد من هوية المتسلق المتوفي.



وكان نادي جبال الألب الباكستاني قد أفاد في وقت سابق بأن اليابانيين اللذين فقدا يوم الأربعاء كانا يحاولان الوصول إلى قمة سبانتيك التي يبلغ ارتفاعها 7027 مترا أي نحو (23000 قدم)، وحدد هوية المتسلقين بأن أحدهما يدعى ريوسكي هيراوكا والآخر أتسوشي تاغوتشي.



تشتهر القمة الذهبية بلونها الذهبي المميز عند شروق الشمس وغروبها، مما يجعلها وجهة شهيرة، ويلقى العديد من المتسلقين حتفهم في باكستان كل عام أثناء محاولتهم الوصول إلى قمم بعض أعلى الجبال في العالم.



