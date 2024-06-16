الأحد 16 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصرع يابانى وفقدان زميله أثناء محاولة تسلق جبل شمال باكستان

تسلق الجبال
تسلق الجبال

أفادت السلطات الباكستانية السبت بمصرع ياباني خلال تسلقه واحدا من أعلى الجبال في شمالي باكستان، فيما لا تزال عمليات البحث جارية للعثور على زميله المفقود.

وقال سكرتير نادي جبال الألب الباكستاني كرار حيدري، في بيان رسمي إن رجال الإنقاذ انتشلوا جثة أحد المتسلقين اليابانيين المفقودين بعد عملية بحث استمرت عدة أيام في قمة سبانتيك، المعروفة أيضا باسم القمة الذهبية.

ووفقا للمتحدث فقد اليابانيان خلال تسلقهما الجبل يوم الأربعاء الماضي، فيما عثر على جثة أحدهما السبت ولا تزال عمليات البحث جارية عن المتسلق الثاني.

وأشار إلى إن السلطات الباكستانية على اتصال بالسفارة اليابانية في إسلام آباد للتأكد من هوية المتسلق المتوفي.

وكان نادي جبال الألب الباكستاني قد أفاد في وقت سابق بأن اليابانيين اللذين فقدا يوم الأربعاء كانا يحاولان الوصول إلى قمة سبانتيك التي يبلغ ارتفاعها 7027 مترا أي نحو (23000 قدم)، وحدد هوية المتسلقين بأن أحدهما يدعى ريوسكي هيراوكا والآخر أتسوشي تاغوتشي.

تشتهر القمة الذهبية بلونها الذهبي المميز عند شروق الشمس وغروبها، مما يجعلها وجهة شهيرة، ويلقى العديد من المتسلقين حتفهم في باكستان كل عام أثناء محاولتهم الوصول إلى قمم بعض أعلى الجبال في العالم.

 

الأكثر قراءة

نتنياهو عن مقتل 8 جنود فى كمين بقطاع غزة: "دفعنا ثمنا ينفطر القلب له"

عاجل.. إحاطة مهمة من القنصلية المصرية فى جدة بشأن فقدان الاتصال بحجاج

عاجل.. بث مباشر.. حجاج بيت الله يصلون إلى مزدلفة

القاهرة الإخبارية ترصد تفاصيل مقتل 8 من جنود الاحتلال فى معارك مكثفة برفح

صور تهنئة عيد الأضحى 2024 وعبارات المعايدة

موعد أذان المغرب اليوم السبت وقفة عرفة 2024 في مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

طه حسين.. التعليم والثقافة الآن

ماجد حبته

.. ولا هتاف فى الحج

لواء.حمدى البطران

العيد فى قصر الخديو

د. منى حلمى

العيد وبناء الانسان المصرى

حسين دعسة

5 قضايا لأزمات تزلزل العالم فى G7

علي سعدة

أطول إجازة فى مصر

صفاء النجار

دعانى لبيته «4»

ماجد حبته

مصر الخضراء والأكثر اخضرارًا

صور

حجاج بيت الله الحرام يقفون بعرفة فى يوم الحج الأكبر

لقطات من مباراة الزمالك وسيراميكا كيلوباترا

أحمد فهمى وأوس أوس.. نجوم "عصابة الماكس" يحتفلون بالعرض الخاص

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ253 للعدوان.. شهداء وإصابات بالعشرات والجوع ينتشر بشكل خطير شمال غزة

إسرائيل تقصف غزة مع تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية

لن نكون الحزام الأمنى.. سكان المستوطنات على الحدود مع لبنان يتظاهرون غدًا