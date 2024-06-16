مصطفى السويسي لـ"الشاهد": حركة تمرد أرادت استرجاع فكرة المقاومة الشعبية

قال مصطفى السويسي، منسق حركة تمرد بالسويس: “كنا نعرف جيدًا أهداف حركة تمرد، بالرغم من أن كل محافظة كان لها استراتيجية خاصة بها، إلا أن الإنتاج النهائي كان واحد وغير مختلف”.

استرجاع فكرة المقاومة

وأكد مصطى السويسي، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد”، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن أعضاء حركة تمرد أرادت استرجاع فكرة المقاومة الشعبية، ورمز المقاومة الشعبية في السويس كان مسجد الشهداء، حيث كانت التجمعات دائمًا تكون في ساحة الأربعين بالسويس، وبالتالي حرصنا على أن تنطلق تمرد من مسجد الشهداء بالسويس.

وتابع: "السويس مدينة ثورية، وكنا نعلم جيدًا أن هذا اليوم سيكون ثوري، وبالفعل هذا ماحدث وما تحقق".

القيادة الغير عادلة

واستطرد: "عقول الشعب السويسي ثورية وتحب ولا تقبل الخضوع لأي قيادة غير عادلة، والأوضاع السياسية في هذا التوقيت كانت تشجع أي مواطن في كافة المحافظات على المشاركة في تمرد".