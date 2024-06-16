الأحد 16 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

يورو 2024 والدورى المصرى.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 16 يونيو 2024

مباريات اليوم
مباريات اليوم

تستقطب مواعيد مباريات كرة القدم عشاقها للاستمتاع بمشاهدة مباريات مختلف الفرق الأوروبية والمحلية والدولية والأفريقية ومشاهدة المنافسات بينها خاصة تقام اليوم الأحد مباريات الدوري المصري وكذلك مباريات يورو 2024. 

ننشر في التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم الأحد 16 يونيو 2024 وعلى رأسها مباريات الدوري المصري بين فريقي المقاولون العرب وطلائع الجيش، والتي يمكن مشاهدتها من خلال قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولة، وكذلك مباريات يورو 2024.

مواعيد مباريات  الدوري المصري

مباراة المقاولون العرب وطلائع الجيش في تمام الساعة 19:00

مواعيد مباريات يورو 2024

مباراة صربيا وإنجلترا في تمام الساعة 22:00

مباراة سلوفينيا والدنمارك في تمام الساعة 19:00

مباراة بولندا وهولندا في تمام الساعة 16:00

مواعيد مباريات  الدوري الأمريكي

مباراة لوس أنجلوس جالاكسي وسبورتينج كانساس سيتي في تمام الساعة 05:30

مباراة سان خوسيه إيرث كوايكس وسينسناتي في تمام الساعة 05:30

مباراة سياتل ساوندرز ومينيسوتا يونايتد- في تمام الساعة 05:30

مباراة كولورادو رابيدز وأوستن في تمام الساعة 04:30

مباراة دالاس وسان لويس سيتي في تمام الساعة 03:30

مباراة تورونتو وشيكاغو فاير في تمام الساعة 02:30

مباراة أتلانتا يونايتد وهيوستن دينامو في تمام الساعة 02:30

مباراة مونتريال وريال سولت لاك سيتي في تمام الساعة 02:30

مباراة نيو انجلاند ريفليوشن وفانكوفر وايتكابس في تمام الساعة 02:30

مباراة نيو يورك ريد بولز وناشفيل في تمام الساعة 02:30

مباراة فيلادلفيا يونيون وإنتر ميامي في تمام الساعة 02:30

مباراة شارلوت ودي سي يونايتد في تمام الساعة 02:30

مباراة أورلاندو سيتي ولوس أنجلوس في تمام الساعة 02:30

يورو 2024 أبرزها.. جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 15-6-2024 والقنوات الناقلة

جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 15-6-2024 والقنوات الناقلة لها

مواعيد مباريات الأهلي القادمة 

مباراة الاتحاد السكندري والأهلي في الدوري المصري الثلاثاء 18 يونيو 2024  الساعة 07:00

مباراة الأهلي والداخلية في الدوري المصري يوم الجمعة 21 يونيو 2024 الساعة 08:00 

مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري يوم الثلاثاء 25 يونيو 2024 الساعة 07:00 

مباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري يوم الجمعة 28 يونيو 2024 الساعة 07:00

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كأس أمم أوروبا.. مواعيد مباريات يورو 2024 بتوقيت القاهرة

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مواعيد مباريات الجولة السادسة والعشرون بدوري نايل في عيد الأضحى 2024

مواعيد مباريات مواعيد مباريات اليوم مواعيد مباريات الدورى المصرى مواعيد مباريات يورو 2024 مواعيد مباريات الدوري الأمريكي مواعيد مباريات الأهلي القادمة

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