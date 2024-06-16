يورو 2024 والدورى المصرى.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 16 يونيو 2024

تستقطب مواعيد مباريات كرة القدم عشاقها للاستمتاع بمشاهدة مباريات مختلف الفرق الأوروبية والمحلية والدولية والأفريقية ومشاهدة المنافسات بينها خاصة تقام اليوم الأحد مباريات الدوري المصري وكذلك مباريات يورو 2024.

ننشر في التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم الأحد 16 يونيو 2024 وعلى رأسها مباريات الدوري المصري بين فريقي المقاولون العرب وطلائع الجيش، والتي يمكن مشاهدتها من خلال قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولة، وكذلك مباريات يورو 2024.

مواعيد مباريات الدوري المصري

مباراة المقاولون العرب وطلائع الجيش في تمام الساعة 19:00

مواعيد مباريات يورو 2024

مباراة صربيا وإنجلترا في تمام الساعة 22:00

مباراة سلوفينيا والدنمارك في تمام الساعة 19:00

مباراة بولندا وهولندا في تمام الساعة 16:00

مواعيد مباريات الدوري الأمريكي

مباراة لوس أنجلوس جالاكسي وسبورتينج كانساس سيتي في تمام الساعة 05:30

مباراة سان خوسيه إيرث كوايكس وسينسناتي في تمام الساعة 05:30

مباراة سياتل ساوندرز ومينيسوتا يونايتد- في تمام الساعة 05:30

مباراة كولورادو رابيدز وأوستن في تمام الساعة 04:30

مباراة دالاس وسان لويس سيتي في تمام الساعة 03:30

مباراة تورونتو وشيكاغو فاير في تمام الساعة 02:30

مباراة أتلانتا يونايتد وهيوستن دينامو في تمام الساعة 02:30

مباراة مونتريال وريال سولت لاك سيتي في تمام الساعة 02:30

مباراة نيو انجلاند ريفليوشن وفانكوفر وايتكابس في تمام الساعة 02:30

مباراة نيو يورك ريد بولز وناشفيل في تمام الساعة 02:30

مباراة فيلادلفيا يونيون وإنتر ميامي في تمام الساعة 02:30

مباراة شارلوت ودي سي يونايتد في تمام الساعة 02:30

مباراة أورلاندو سيتي ولوس أنجلوس في تمام الساعة 02:30

مواعيد مباريات الأهلي القادمة

مباراة الاتحاد السكندري والأهلي في الدوري المصري الثلاثاء 18 يونيو 2024 الساعة 07:00

مباراة الأهلي والداخلية في الدوري المصري يوم الجمعة 21 يونيو 2024 الساعة 08:00

مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري يوم الثلاثاء 25 يونيو 2024 الساعة 07:00

مباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري يوم الجمعة 28 يونيو 2024 الساعة 07:00