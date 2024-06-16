الأحد 16 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس مدينة بورفؤاد: تجهيز ساحة المسجد الكبير لاستقبال المصليين أول أيام عيد الأضحى

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم السبت،  استعدادات تجهيز ساحة المسجد الكبير لاستقبال المصليين أول أيام عيد الأضحى المبارك، رافقة المقدم محمد الصعيدي رئيس قسم مرور مدينة بورفؤاد، والمهندسة رانيا منير مدير الإدارة الهندسية، والمهندسة مها إبراهيم وكيل الإدارة الهندسية، وجورج شكري مدير إدارة تحسين البيئة.

وقامت الإدارات التنفيذية بإحلال وتجديد صناديق القمامة الحديدية بأخرى بلاستيكية صديقة للبيئة ودهان أعمدة الإنارة، وكذلك عمل صيانة شاملة لكشافات الإنارة العامة، إلى جانب تقليم الأشجار وتسوية النجيلة بالمسطحات الخضراء والجزر الوسطى.

كما وجه رئيس مدينة بورفؤاد كافة الإدارات التنفيذية بالتواجد الدائم على مستوى المدينة التي يرتبط عملها بتقديم خدمات للمواطنين خلال عيد الفطر، موجهًا بتكثيف حملات النظافة في  جميع الشوارع والميادين ورفع كفاءة الحدائق على أعلى مستوى، وتقسيم العمل إلى ورديات وزيادة أعداد العمال،  ورفع كفاءة محيط المساجد على أعلى درجة من الكفاءة،  لتحقيق الشكل الجمالي والحضاري خلال العيد.

وفي سياق متصل، وجه رئيس مدينة بورفؤاد، برفع أداء منظومة النظافة بالشوارع الرئيسية والجانبية، إضافة إلى المتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات على الطريق العام، موجهًا ببذل مزيد من الجهد على ضرورة الاهتمام بأعمال النظافة ورفع تجمعات القمامة أولًا بأول خلال إجازة العيد، مشددًا على الرقابة المستمرة على عمال النظافة لضمان تحقيق أعلى مستوياتها.

كما شدد رئيس مدينة بورفؤاد على مسئولي المتابعة الميدانية والاشغالات برفع جميع الاشغالات بشوارع المدينه المختلفة والتواجد بصفة دائمة بالشوارع لمنع الباعة الجائلين من التواجد بالشوارع، تسهيلًا للحركة المرورية.

تجهيز ساحة المسجد الكبير لاستقبال المصليين أول أيام عيد الأضحى في بورفؤاد
تجهيز ساحة المسجد الكبير لاستقبال المصليين أول أيام عيد الأضحى في بورفؤاد
تجهيز ساحة المسجد الكبير لاستقبال المصليين أول أيام عيد الأضحى في بورفؤاد
تجهيز ساحة المسجد الكبير لاستقبال المصليين أول أيام عيد الأضحى في بورفؤاد
تجهيز ساحة المسجد الكبير لاستقبال المصليين أول أيام عيد الأضحى في بورفؤاد
تجهيز ساحة المسجد الكبير لاستقبال المصليين أول أيام عيد الأضحى في بورفؤاد
تجهيز ساحة المسجد الكبير لاستقبال المصليين أول أيام عيد الأضحى في بورفؤاد
تجهيز ساحة المسجد الكبير لاستقبال المصليين أول أيام عيد الأضحى في بورفؤاد
بورسعيد مدينة بورفواد صلاة صلاة العيد

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