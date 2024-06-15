منسق تمرد بالسويس لـ"الشاهد": تعرضنا لتهديدات من أجل التوقف عن الانتشار

قال مصطفى السويسي، منسق حركة تمرد بالسويس، إن نقل الاستمارات للقاهرة كان ملحمة بشكل كبير، حيث في البداية يتم تخزين الاستمارات في حزب الوفد، وأحد الكافيهات الخاصة بأحد أصدقائه في القاهرة.

وأضاف "السويسي" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": أنه في نهاية الحملة، أخبرنا صاحب الكافية أن الكافية تم حرقه، ولكن لم تصل النيران لمكان تخزين الاستمارات، الأمر الذي أدى إلى نقلها لأحد مقابر العائلة.

ونوه، أن حزب الوفد أبلغنا أنه تم كسر باب الحزب وسرقة الاستمارات، الأمر الذي يدل على أن الحملة ناجحة.

وأشار إلى أنه رسميًا في الأحزاب الموالية للإخوان لم يكن هناك تهديدات بشكل رسمي منهم لنا، ولكن كان يوجد بعض المضايقات، ولكن لم يؤثر ذلك فينا.

وتابع: “ومن الناحية غير الرسمية، كانت هناك الكثير من الاتصالات من بعض الأفراد تقوم بتهديدنا من أجل التوقف عن الانتشار والعمل على إيقاف الحملة، ولكن كنا مستمرين رغم كل ذلك”.

وأردف، أن الإخوان كانوا يراهنوا أن الناس لن تستجيب، ولكن الشعب المصري فاجئنا بالنزول بهذا العدد الكبير، مؤكدًا أن الحملة ساهمت في إظهار التلاحم بين الشعب المصري بكل طوائفه، حيث كانت تراهن الجماعة على حزب "الكنبة" وأنهم لن ينزلوا في ثورة 30 يونيو.

وأكد، أن الحملة لم تكن ممولة من أي جهة، وأن أفراد الحملة كان ما يميزهم هو الثقة المتبادلة، وهذا هو السبب في نجاح الحملة، بالإضافة إلى ثقة الشعب فينا.

يعد "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على فضائية "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.